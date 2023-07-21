ВСУ потеряли один из последних БПЛА Bayraktar из-за жадности оператора

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ВСУ потеряли Bayraktar из-за желания оператора ВСУ нанести повторный удар Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли один из последних турецких беспилотников Bayraktar. Причиной тому стала жадность оператора БПЛА, который после первого отстрела решил зайти на второй круг. Об этом рассказал командир группы БПЛА батальона «Аксай» сводной бригады «Дон» с позывным «Адлер».

«Был зафиксирован Bayraktar, он вначале пролетел, отстрелялся, потом зашел на второй круг. Видимо, пожадничали и хотели еще раз ударить. В этот момент ребята сработали РЭБом (системой радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU). Спустили его на полтора километра, а потом уже отработали нашими ракетами, вследствие чего он был уничтожен», — заявил «Адлер» в беседе РИА Новости.

Ранее стало известно, что на Украине планируют начать производство дронов Bayraktar. По словам украинского министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, на территории страны уже начали строительство завода по производству турецких БПЛА, дополняет «Национальная служба новостей». При этом недавно сообщалось, что из-за опустошения запасов Bayraktar, ВСУ начали применять на фронте сельскохозяйственные беспилотники, передает RT.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли один из последних турецких беспилотников Bayraktar. Причиной тому стала жадность оператора БПЛА, который после первого отстрела решил зайти на второй круг. Об этом рассказал командир группы БПЛА батальона «Аксай» сводной бригады «Дон» с позывным «Адлер». «Был зафиксирован Bayraktar, он вначале пролетел, отстрелялся, потом зашел на второй круг. Видимо, пожадничали и хотели еще раз ударить. В этот момент ребята сработали РЭБом (системой радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU). Спустили его на полтора километра, а потом уже отработали нашими ракетами, вследствие чего он был уничтожен», — заявил «Адлер» в беседе РИА Новости. Ранее стало известно, что на Украине планируют начать производство дронов Bayraktar. По словам украинского министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, на территории страны уже начали строительство завода по производству турецких БПЛА, дополняет «Национальная служба новостей». При этом недавно сообщалось, что из-за опустошения запасов Bayraktar, ВСУ начали применять на фронте сельскохозяйственные беспилотники, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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