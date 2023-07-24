Якушев обсудил проблемы участников СВО с главой Комитета семей воинов Отечества

24 июля 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев выразил готовность содействовать Комитету Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Екатеринбурге глава Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова встретилась с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым. Уральский полпред поблагодарил комитет за ту работу, которую проводит общественная организация, отметив, что она принципиально важна, сообщает telegram-канал «Комитет семей воинов Отечества». «Сегодня в нашей работе одно из важнейших направлений — это все, что связано с семьями участников специальной военной операции. И естественно, кто, кроме вас, знает лучше, что необходимо сделать? Я надеюсь, что наш разговор будет предельно откровенным и вы внесете рекомендации, что необходимо сделать», — сказал уральский полпред Якушев. По словам Белеховой, организация не подменяет функции власти. «Если изначально были вопросы мобилизации, потом выплат, сейчас ошибки эти исправлены. Дальше пошли вопросы ВВК, потом вопросы по отпускам. Новый вопрос, который возник буквально месяц назад — это поступление в образовательные учреждения», — отмечает руководитель организации. Полпред президента в УрФО выразил полное понимание и готовность содействовать комитету. Сложные ситуации отдельных бойцов, о которых ему рассказали на встрече, он взял под личный контроль и немедленно дал поручение своим сотрудникам решить вопросы в кратчайшие сроки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге глава Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова встретилась с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым. Уральский полпред поблагодарил комитет за ту работу, которую проводит общественная организация, отметив, что она принципиально важна, сообщает telegram-канал «Комитет семей воинов Отечества». «Сегодня в нашей работе одно из важнейших направлений — это все, что связано с семьями участников специальной военной операции. И естественно, кто, кроме вас, знает лучше, что необходимо сделать? Я надеюсь, что наш разговор будет предельно откровенным и вы внесете рекомендации, что необходимо сделать», — сказал уральский полпред Якушев. По словам Белеховой, организация не подменяет функции власти. «Если изначально были вопросы мобилизации, потом выплат, сейчас ошибки эти исправлены. Дальше пошли вопросы ВВК, потом вопросы по отпускам. Новый вопрос, который возник буквально месяц назад — это поступление в образовательные учреждения», — отмечает руководитель организации. Полпред президента в УрФО выразил полное понимание и готовность содействовать комитету. Сложные ситуации отдельных бойцов, о которых ему рассказали на встрече, он взял под личный контроль и немедленно дал поручение своим сотрудникам решить вопросы в кратчайшие сроки.