ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8

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ВКС России сбили вертолет в районе Воздвиженки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили в ДНР вертолет Ми-8, принадлежащий ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, российские бойцы за сутки уничтожили 44 украинских беспилотника.

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Вооруженные силы РФ уничтожили в ДНР вертолет Ми-8, принадлежащий ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, российские бойцы за сутки уничтожили 44 украинских беспилотника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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