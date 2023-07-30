ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8

ВКС России сбили вертолет в районе Воздвиженки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ уничтожили в ДНР вертолет Ми-8, принадлежащий ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, российские бойцы за сутки уничтожили 44 украинских беспилотника.
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