03 августа 2023

Захарова сочла фарсом слова Борреля о зерновой сделке

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова прокомментировала слова Борреля о зерновой сделке Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Высказывания о том, что РФ якобы делает развивающиеся страны мира зависимыми от нее, продавая дешевое зерно, являются фарсом. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«А голод уже победили? С продовольственной безопасностью проблем нет? Это какой-то фарс: год назад западники кричали о необходимости срочно накормить голодающих, а когда никого не накормили, кроме самих себя, начали кричать, что российское зерно на рынке лишнее», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обвинил Россию в том, что она делает страны зависимыми из-за сниженных цен на этот сельхозпродукт. По его словам, Евросоюз способен увеличить экспорт украинского зерна через свои порты после выхода российской стороны из зерновой сделки. В Кремле возмутились словам Борреля, отметив, что Россия «всегда была и остается надежным поставщиком зерна».

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Высказывания о том, что РФ якобы делает развивающиеся страны мира зависимыми от нее, продавая дешевое зерно, являются фарсом. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «А голод уже победили? С продовольственной безопасностью проблем нет? Это какой-то фарс: год назад западники кричали о необходимости срочно накормить голодающих, а когда никого не накормили, кроме самих себя, начали кричать, что российское зерно на рынке лишнее», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обвинил Россию в том, что она делает страны зависимыми из-за сниженных цен на этот сельхозпродукт. По его словам, Евросоюз способен увеличить экспорт украинского зерна через свои порты после выхода российской стороны из зерновой сделки. В Кремле возмутились словам Борреля, отметив, что Россия «всегда была и остается надежным поставщиком зерна».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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