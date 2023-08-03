Захарова сочла фарсом слова Борреля о зерновой сделке

Высказывания о том, что РФ якобы делает развивающиеся страны мира зависимыми от нее, продавая дешевое зерно, являются фарсом. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«А голод уже победили? С продовольственной безопасностью проблем нет? Это какой-то фарс: год назад западники кричали о необходимости срочно накормить голодающих, а когда никого не накормили, кроме самих себя, начали кричать, что российское зерно на рынке лишнее», — написала Мария Захарова в своем
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обвинил Россию в том, что она делает страны зависимыми из-за сниженных цен на этот сельхозпродукт. По его словам, Евросоюз способен увеличить экспорт украинского зерна через свои порты после выхода российской стороны из зерновой сделки. В Кремле возмутились словам Борреля, отметив, что Россия «всегда была и остается надежным поставщиком зерна».
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