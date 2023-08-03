В Кремле возмутились словам Борреля о дешевом зерне

Песков: Россия является надежным поставщиком зерна
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Россия является надежным поставщиком зерна Фото:

Россия является надежным поставщиком зерна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на заявление Борреля о том, что РФ якобы пытается ввести развивающиеся страны в зависимость, поставляя им зерно по сниженным ценам.

«Это совершенно не так. Россия всегда была и остается надежным поставщиком. Она останется таковой. Все свои обязательства Россия выполнит», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Он отметил, что нарушение международного права другими странами и санкции мешают России лучше работать. По его словам, Россия выполнит все свои обязательства.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обвинил Россию в том, что она делает страны зависимыми из-за сниженных цен на зерно. Он отметил повышение цен на зерно в мире.

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Россия является надежным поставщиком зерна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на заявление Борреля о том, что РФ якобы пытается ввести развивающиеся страны в зависимость, поставляя им зерно по сниженным ценам. «Это совершенно не так. Россия всегда была и остается надежным поставщиком. Она останется таковой. Все свои обязательства Россия выполнит», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что нарушение международного права другими странами и санкции мешают России лучше работать. По его словам, Россия выполнит все свои обязательства. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обвинил Россию в том, что она делает страны зависимыми из-за сниженных цен на зерно. Он отметил повышение цен на зерно в мире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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