В Кремле возмутились словам Борреля о дешевом зерне

Песков: Россия является надежным поставщиком зерна

03 августа 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Россия является надежным поставщиком зерна Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия является надежным поставщиком зерна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на заявление Борреля о том, что РФ якобы пытается ввести развивающиеся страны в зависимость, поставляя им зерно по сниженным ценам. «Это совершенно не так. Россия всегда была и остается надежным поставщиком. Она останется таковой. Все свои обязательства Россия выполнит», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что нарушение международного права другими странами и санкции мешают России лучше работать. По его словам, Россия выполнит все свои обязательства. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обвинил Россию в том, что она делает страны зависимыми из-за сниженных цен на зерно. Он отметил повышение цен на зерно в мире.

Россия является надежным поставщиком зерна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на заявление Борреля о том, что РФ якобы пытается ввести развивающиеся страны в зависимость, поставляя им зерно по сниженным ценам. «Это совершенно не так. Россия всегда была и остается надежным поставщиком. Она останется таковой. Все свои обязательства Россия выполнит», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что нарушение международного права другими странами и санкции мешают России лучше работать. По его словам, Россия выполнит все свои обязательства. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обвинил Россию в том, что она делает страны зависимыми из-за сниженных цен на зерно. Он отметил повышение цен на зерно в мире.