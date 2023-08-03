В Кремле возмутились словам Борреля о дешевом зерне

Россия является надежным поставщиком зерна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на заявление Борреля о том, что РФ якобы пытается ввести развивающиеся страны в зависимость, поставляя им зерно по сниженным ценам.
«Это совершенно не так. Россия всегда была и остается надежным поставщиком. Она останется таковой. Все свои обязательства Россия выполнит», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он отметил, что нарушение международного права другими странами и санкции мешают России лучше работать. По его словам, Россия выполнит все свои обязательства.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обвинил Россию в том, что она делает страны зависимыми из-за сниженных цен на зерно. Он отметил повышение цен на зерно в мире.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.