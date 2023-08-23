Кандидат в губернаторы Тюменской области провел подпольную агитацию на месторождениях ХМАО. Инсайд

Кандидат в губернаторы Тюменской области Левченко проник на месторождения ХМАО

23 августа 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Левченко пробрался на месторождения для встречи с вахтовиками Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Кандидат в губернаторы Тюменской области Левченко проник на месторождения ХМАО, чтобы провести агитацию. Коммунисту пришлось переодеться в рабочую одежду нефтяника, чтобы пробраться на закрытые объекты в обход запретов. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в политическом истеблишменте округа. «Левченко пришлось мимикрировать под нефтяника, чтобы пробраться на закрытые объекты в обход КПП. Он провел выходные на месторождениях. Кандидат под прикрытием пообщался с вахтовиками и уехал обратно в Тюмень, а над таинственным появление листовок теперь ломают голову безопасники нефтяных компаний», — сообщает инсайдер. По данным информатора, речь идет о двух объектах в Ханты-Мансийском и Сургутском районе Югры. Левченко в телефонном разговоре с журналистом агентства подтвердил, что встречался с вахтовиками на месторождениях, но подробности раскрывать отказался. В выборах губернатора Тюменской области участвуют еще три кандидата. «Единую Россию» представляет Александр Моор, «Справедливую Россию» — Владимир Пискайкин, ЛДПР — Денис Садовников. Ранее URA.RU писало, что Левченко пришлось объясняться с избиркомом из-за неудачного дизайна АПМ. Он стал жертвой «плакатных войн», потому что на одном обороте двусторонней листовки не указаны выходные данные.

Кандидат в губернаторы Тюменской области Левченко проник на месторождения ХМАО, чтобы провести агитацию. Коммунисту пришлось переодеться в рабочую одежду нефтяника, чтобы пробраться на закрытые объекты в обход запретов. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в политическом истеблишменте округа. «Левченко пришлось мимикрировать под нефтяника, чтобы пробраться на закрытые объекты в обход КПП. Он провел выходные на месторождениях. Кандидат под прикрытием пообщался с вахтовиками и уехал обратно в Тюмень, а над таинственным появление листовок теперь ломают голову безопасники нефтяных компаний», — сообщает инсайдер. По данным информатора, речь идет о двух объектах в Ханты-Мансийском и Сургутском районе Югры. Левченко в телефонном разговоре с журналистом агентства подтвердил, что встречался с вахтовиками на месторождениях, но подробности раскрывать отказался. В выборах губернатора Тюменской области участвуют еще три кандидата. «Единую Россию» представляет Александр Моор, «Справедливую Россию» — Владимир Пискайкин, ЛДПР — Денис Садовников. Ранее URA.RU писало, что Левченко пришлось объясняться с избиркомом из-за неудачного дизайна АПМ. Он стал жертвой «плакатных войн», потому что на одном обороте двусторонней листовки не указаны выходные данные.