Кандидат в губернаторы Тюменской области провел подпольную агитацию на месторождениях ХМАО. Инсайд

Кандидат в губернаторы Тюменской области Левченко проник на месторождения ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг против пенсионной реформы. Тюмень, левченко иван
Левченко пробрался на месторождения для встречи с вахтовиками Фото:

Кандидат в губернаторы Тюменской области Левченко проник на месторождения ХМАО, чтобы провести агитацию. Коммунисту пришлось переодеться в рабочую одежду нефтяника, чтобы пробраться на закрытые объекты в обход запретов. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в политическом истеблишменте округа.

«Левченко пришлось мимикрировать под нефтяника, чтобы пробраться на закрытые объекты в обход КПП. Он провел выходные на месторождениях. Кандидат под прикрытием пообщался с вахтовиками и уехал обратно в Тюмень, а над таинственным появление листовок теперь ломают голову безопасники нефтяных компаний», — сообщает инсайдер.

По данным информатора, речь идет о двух объектах в Ханты-Мансийском и Сургутском районе Югры. Левченко в телефонном разговоре с журналистом агентства подтвердил, что встречался с вахтовиками на месторождениях, но подробности раскрывать отказался.

В выборах губернатора Тюменской области участвуют еще три кандидата. «Единую Россию» представляет Александр Моор, «Справедливую Россию» — Владимир Пискайкин, ЛДПР — Денис Садовников.

Ранее URA.RU писало, что Левченко пришлось объясняться с избиркомом из-за неудачного дизайна АПМ. Он стал жертвой «плакатных войн», потому что на одном обороте двусторонней листовки не указаны выходные данные.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидат в губернаторы Тюменской области Левченко проник на месторождения ХМАО, чтобы провести агитацию. Коммунисту пришлось переодеться в рабочую одежду нефтяника, чтобы пробраться на закрытые объекты в обход запретов. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в политическом истеблишменте округа. «Левченко пришлось мимикрировать под нефтяника, чтобы пробраться на закрытые объекты в обход КПП. Он провел выходные на месторождениях. Кандидат под прикрытием пообщался с вахтовиками и уехал обратно в Тюмень, а над таинственным появление листовок теперь ломают голову безопасники нефтяных компаний», — сообщает инсайдер. По данным информатора, речь идет о двух объектах в Ханты-Мансийском и Сургутском районе Югры. Левченко в телефонном разговоре с журналистом агентства подтвердил, что встречался с вахтовиками на месторождениях, но подробности раскрывать отказался. В выборах губернатора Тюменской области участвуют еще три кандидата. «Единую Россию» представляет Александр Моор, «Справедливую Россию» — Владимир Пискайкин, ЛДПР — Денис Садовников. Ранее URA.RU писало, что Левченко пришлось объясняться с избиркомом из-за неудачного дизайна АПМ. Он стал жертвой «плакатных войн», потому что на одном обороте двусторонней листовки не указаны выходные данные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...