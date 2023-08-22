Кандидату в губернаторы Тюменской области пришлось объясняться перед избиркомом. Фото

Оппонентов смутил дизайн АПМ кандидата на пост тюменского губернатора Левченко

22 августа 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

Левченко пришлось объясняться перед избиркомом из-за неудачного дизайна АПМ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени неудачный дизайн агитационных материалов заставил претендента на пост губернатора от КПРФ Ивана Левченко объясняться перед областным избиркомом. Кандидат рассказал журналисту URA.RU, что поводом стало отсутствие выходных данных на одной из полос двусторонней листовки. «Листовка двусторонняя. На цветном обороте есть мое фото, но нет выходных данных. Но рядом обязательно должен быть размещен второй лист, где все указано. На меня даже пытались нажаловаться в облизбирком, и мне пришлось пояснять, что на обороте есть все нужные данные, в том числе и тираж», — поделился Левченко. Кандидат пояснил, что одиночные плакаты иногда говорят об ошибке расклейщиков. «Но очень часто вторую часть плаката срывают конкуренты, устраивая „плакатные войны“», — уточнил Левченко. Верстка вызвала вопросы и в тюменской политтусовке — непонятно, зачем нужна была дорогая двусторонняя печать, если электорату доступна только одна полоса. Кандидат пояснил, что это только один вид АПМ. «В городе есть и односторонние листовки, на которых указан тираж. Компартия участвует в выборах не впервые, и законодательство мы не нарушаем», — добавил Левченко. Подобный дизайн АПМ журналисты обнаружили только у одного из кандидатов. Остальные участники предвыборной гонки за пост губернатора Тюменской области: единоросс Александр Моор, эсер Владимир Пискайкин и либерал-демократ Денис Садовников предпочли применять в ходе избирательной кампании односторонние листовки. Ранее URA.RU писало об уникальном объекте, который придумали пиарщики кандидата от ЕР Александра Моора. Они первыми в стране сделали точку агитации из популярных у молодежи морских контейнеров. Две стороны АПМ кандидата в губернаторы Тюменской области Ивана Левченко Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени неудачный дизайн агитационных материалов заставил претендента на пост губернатора от КПРФ Ивана Левченко объясняться перед областным избиркомом. Кандидат рассказал журналисту URA.RU, что поводом стало отсутствие выходных данных на одной из полос двусторонней листовки. «Листовка двусторонняя. На цветном обороте есть мое фото, но нет выходных данных. Но рядом обязательно должен быть размещен второй лист, где все указано. На меня даже пытались нажаловаться в облизбирком, и мне пришлось пояснять, что на обороте есть все нужные данные, в том числе и тираж», — поделился Левченко. Кандидат пояснил, что одиночные плакаты иногда говорят об ошибке расклейщиков. «Но очень часто вторую часть плаката срывают конкуренты, устраивая „плакатные войны“», — уточнил Левченко. Верстка вызвала вопросы и в тюменской политтусовке — непонятно, зачем нужна была дорогая двусторонняя печать, если электорату доступна только одна полоса. Кандидат пояснил, что это только один вид АПМ. «В городе есть и односторонние листовки, на которых указан тираж. Компартия участвует в выборах не впервые, и законодательство мы не нарушаем», — добавил Левченко. Подобный дизайн АПМ журналисты обнаружили только у одного из кандидатов. Остальные участники предвыборной гонки за пост губернатора Тюменской области: единоросс Александр Моор, эсер Владимир Пискайкин и либерал-демократ Денис Садовников предпочли применять в ходе избирательной кампании односторонние листовки. Ранее URA.RU писало об уникальном объекте, который придумали пиарщики кандидата от ЕР Александра Моора. Они первыми в стране сделали точку агитации из популярных у молодежи морских контейнеров.