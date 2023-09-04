Baza: в Брянской области из-за атаки ДРГ погиб пограничник

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Российские военные отбили атаку ДРГ на Брянскую область Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области пограничник погиб при попытке прорыва через границу украинских диверсантов. Об этом написали в telegram-канале Baza.

«Украинские диверсанты пытались прорваться в районе поселка Подывотье сегодня утром. <…> Однако российским военным удалось отбить их попытку прорыва. <…> В ходе боя смертельное ранение получил 28-летний сержант погрануправления ФСБ Илья С.», — написали в telegram-канале.

Уточняется, что сначала террористы вели минометный огонь по окрестностям поселка, а позже вступили в бой. По данным СМИ, в группе диверсантов входило от 15 до 30 боевиков.

URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Ранее о попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы в регион сообщил губернатор Александр Богомаз. Глава Белгородской области заявил, что диверсанты были вооружены винтовками M4 с глушителями и запасами взрывчатки, передает MK.RU.

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В Брянской области пограничник погиб при попытке прорыва через границу украинских диверсантов. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Украинские диверсанты пытались прорваться в районе поселка Подывотье сегодня утром. <…> Однако российским военным удалось отбить их попытку прорыва. <…> В ходе боя смертельное ранение получил 28-летний сержант погрануправления ФСБ Илья С.», — написали в telegram-канале. Уточняется, что сначала террористы вели минометный огонь по окрестностям поселка, а позже вступили в бой. По данным СМИ, в группе диверсантов входило от 15 до 30 боевиков. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее о попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы в регион сообщил губернатор Александр Богомаз. Глава Белгородской области заявил, что диверсанты были вооружены винтовками M4 с глушителями и запасами взрывчатки, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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