Baza: в Брянской области из-за атаки ДРГ погиб пограничник 04 сентября 2023 в 21:50 Размер текста - 17 + Российские военные отбили атаку ДРГ на Брянскую область Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Брянской области пограничник погиб при попытке прорыва через границу украинских диверсантов. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Украинские диверсанты пытались прорваться в районе поселка Подывотье сегодня утром. <…> Однако российским военным удалось отбить их попытку прорыва. <…> В ходе боя смертельное ранение получил 28-летний сержант погрануправления ФСБ Илья С.», — написали в telegram-канале. Уточняется, что сначала террористы вели минометный огонь по окрестностям поселка, а позже вступили в бой. По данным СМИ, в группе диверсантов входило от 15 до 30 боевиков. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее о попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы в регион сообщил губернатор Александр Богомаз. Глава Белгородской области заявил, что диверсанты были вооружены винтовками M4 с глушителями и запасами взрывчатки, передает MK.RU . В Брянской области пограничник погиб при попытке прорыва через границу украинских диверсантов. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Украинские диверсанты пытались прорваться в районе поселка Подывотье сегодня утром. <…> Однако российским военным удалось отбить их попытку прорыва. <…> В ходе боя смертельное ранение получил 28-летний сержант погрануправления ФСБ Илья С.», — написали в telegram-канале. Уточняется, что сначала террористы вели минометный огонь по окрестностям поселка, а позже вступили в бой. По данным СМИ, в группе диверсантов входило от 15 до 30 боевиков. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее о попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы в регион сообщил губернатор Александр Богомаз. Глава Белгородской области заявил, что диверсанты были вооружены винтовками M4 с глушителями и запасами взрывчатки, передает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям