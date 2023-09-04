Baza: в Брянской области из-за атаки ДРГ погиб пограничник

В Брянской области пограничник погиб при попытке прорыва через границу украинских диверсантов. Об этом написали в telegram-канале Baza.
«Украинские диверсанты пытались прорваться в районе поселка Подывотье сегодня утром. <…> Однако российским военным удалось отбить их попытку прорыва. <…> В ходе боя смертельное ранение получил 28-летний сержант погрануправления ФСБ Илья С.», — написали в telegram-канале.
Уточняется, что сначала террористы вели минометный огонь по окрестностям поселка, а позже вступили в бой. По данным СМИ, в группе диверсантов входило от 15 до 30 боевиков.
URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
Ранее о попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы в регион сообщил губернатор Александр Богомаз. Глава Белгородской области заявил, что диверсанты были вооружены винтовками M4 с глушителями и запасами взрывчатки, передает
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