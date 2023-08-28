Baza: ВСУ пытались атаковать военный аэродром в Брянской области

28 августа 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Telegram-канал Baza сообщил, что из-за трех дронов ВСУ никто не пострадал Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ предприняли попытку атаковать тремя дронами-камикадзе аэродром в Брянской области. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По информации издания, никто не пострадал. «По данным „Базы“, попытка атаки аэродрома беспилотниками произошла в ночь на 28 августа. По предварительной информации, со стороны Украины были запущены три дрона-камикадзе», — говорится в сообщении. По данным канала, беспилотники были уничтожены силами ПВО. Из-за падения обломков дронов произошло возгорание травы. Никто не пострадал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Официального подтверждения информации нет. Ранее в ФСБ РФ сообщили, что в Брянской области была остановлена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о совершении теракта украинскими вооруженными формированиями в населенных пунктах Брянской области, сообщили РАПСИ.

ВСУ предприняли попытку атаковать тремя дронами-камикадзе аэродром в Брянской области. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По информации издания, никто не пострадал. «По данным „Базы“, попытка атаки аэродрома беспилотниками произошла в ночь на 28 августа. По предварительной информации, со стороны Украины были запущены три дрона-камикадзе», — говорится в сообщении. По данным канала, беспилотники были уничтожены силами ПВО. Из-за падения обломков дронов произошло возгорание травы. Никто не пострадал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Официального подтверждения информации нет. Ранее в ФСБ РФ сообщили, что в Брянской области была остановлена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о совершении теракта украинскими вооруженными формированиями в населенных пунктах Брянской области, сообщили РАПСИ.