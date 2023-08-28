Baza: ВСУ пытались атаковать военный аэродром в Брянской области

ВСУ предприняли попытку атаковать тремя дронами-камикадзе аэродром в Брянской области. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По информации издания, никто не пострадал.
«По данным „Базы“, попытка атаки аэродрома беспилотниками произошла в ночь на 28 августа. По предварительной информации, со стороны Украины были запущены три дрона-камикадзе», — говорится в сообщении. По данным канала, беспилотники были уничтожены силами ПВО.
Из-за падения обломков дронов произошло возгорание травы. Никто не пострадал.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Официального подтверждения информации нет.
Ранее в ФСБ РФ сообщили, что в Брянской области была остановлена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о совершении теракта украинскими вооруженными формированиями в населенных пунктах Брянской области, сообщили РАПСИ.
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