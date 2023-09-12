На двух жителей Ставрополья завели уголовное дело за возрождение крепостного права

Baza: на двух жителей Ставрополья завели уголовное дело за торговлю людьми
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Двоих жителей Ставропольского края обвиняют в торговле людьми Фото:

В Ставропольском крае на двоих гражданских завели уголовное дело по статье о торговле людьми. Один из них пытался продать второму жителя близлежащего села за восемь тысяч рублей. Об этом сообщает Baza.

«11 сентября против [обвиняемых] возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми. Первого отправили под домашний арест, второму пока удалось скрыться», — передают авторы канала. Отмечается, что 70-летний пенсионер из города Михайловска попросил своего знакомого подыскать раба, чтобы последний выполнял работу по хозяйству. По итогу был найден 43-летний мужчина из села Старомарьевка. Он был оценен в восемь тысяч рублей. По итогу пенсионер был задержан, а второй обвиняемый в настоящий момент скрывается.

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В Ставропольском крае на двоих гражданских завели уголовное дело по статье о торговле людьми. Один из них пытался продать второму жителя близлежащего села за восемь тысяч рублей. Об этом сообщает Baza. «11 сентября против [обвиняемых] возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми. Первого отправили под домашний арест, второму пока удалось скрыться», — передают авторы канала. Отмечается, что 70-летний пенсионер из города Михайловска попросил своего знакомого подыскать раба, чтобы последний выполнял работу по хозяйству. По итогу был найден 43-летний мужчина из села Старомарьевка. Он был оценен в восемь тысяч рублей. По итогу пенсионер был задержан, а второй обвиняемый в настоящий момент скрывается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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