Профессор ВШЭ Щербаков раскритиковал торговлю РФ с другими странами в нацвалюте

21 сентября 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Африке не выгодно торговать с РФ в рублях, считает Николай Щербаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пока идея торговли с другими странами в национальной валюте в обход санкций Европы и США плохо работает. В России зависают нереализованные деньги, отметил в беседе с URA.RU ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова, профессор ВШЭ Николай Щербаков. «Да он везде плохо работает [курс на товарооборот в нацвалюте]. Это не только африканская реалия. Это происходит повсеместно. Сколько у нас висит в Индии — 40 миллиардов или около того. Мы с ними не знаем, что делать, и никто не знает», — объяснил Николай Щербаков. При этом профессор добавил, что странам также не очень нужны рубли, как и России другая нацвалюта. «У нас торгово-экономический оборот с Африкой очень небольшой по сравнению с другим большим регионом, Евросоюзом или кем-то еще, не говоря уже о Китае. Меньше, чем десятая часть от китайского. То, что мы покупаем в Африке и везем к себе, — это, как правило, продукция сельского хозяйства, всякая тропическая экзотика, немного сырья, которого просто нигде больше нет. Продавать нам это все за рубли мало кто хочет. Страны африканские в этом отношении достаточно здраво рассуждают, что они будут делать дальше с рублями, поэтому закупают у нас тоже очень немного. Им эти рубли не очень нужны», — подчеркнул Щербаков. Ранее экс-глава Минфина РФ Михаил Задорнов назвал одну из неочевидных причин ослабления рубля — «зависшие» рупии. В первом полугодии Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов на 30 миллиардов долларов, наш импорт из страны составил около 6-7 миллиардов долларов. Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев, объясняя желание стран БРИКС сотрудничать между собой в национальных валютах, отметил, что сбалансированный товарооборот (продавать столько же, сколько и покупать, чтобы не скапливалась на счетах валюта других стран) Россия может получить только с Ираном. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока идея торговли с другими странами в национальной валюте в обход санкций Европы и США плохо работает. В России зависают нереализованные деньги, отметил в беседе с URA.RU ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова, профессор ВШЭ Николай Щербаков. «Да он везде плохо работает [курс на товарооборот в нацвалюте]. Это не только африканская реалия. Это происходит повсеместно. Сколько у нас висит в Индии — 40 миллиардов или около того. Мы с ними не знаем, что делать, и никто не знает», — объяснил Николай Щербаков. При этом профессор добавил, что странам также не очень нужны рубли, как и России другая нацвалюта. «У нас торгово-экономический оборот с Африкой очень небольшой по сравнению с другим большим регионом, Евросоюзом или кем-то еще, не говоря уже о Китае. Меньше, чем десятая часть от китайского. То, что мы покупаем в Африке и везем к себе, — это, как правило, продукция сельского хозяйства, всякая тропическая экзотика, немного сырья, которого просто нигде больше нет. Продавать нам это все за рубли мало кто хочет. Страны африканские в этом отношении достаточно здраво рассуждают, что они будут делать дальше с рублями, поэтому закупают у нас тоже очень немного. Им эти рубли не очень нужны», — подчеркнул Щербаков. Ранее экс-глава Минфина РФ Михаил Задорнов назвал одну из неочевидных причин ослабления рубля — «зависшие» рупии. В первом полугодии Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов на 30 миллиардов долларов, наш импорт из страны составил около 6-7 миллиардов долларов. Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев, объясняя желание стран БРИКС сотрудничать между собой в национальных валютах, отметил, что сбалансированный товарооборот (продавать столько же, сколько и покупать, чтобы не скапливалась на счетах валюта других стран) Россия может получить только с Ираном.