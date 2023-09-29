Москвичка забаррикадировала своих детей в комнате без еды и одежды

В отношении женщины завели уголовное дело
В Москве женщина закрыла двумя пеноблоками вход в свою квартиру, где остались ее двое малолетних детей. В отношении нее возбудили уголовное дело об оставлении малолетних в опасности после проверки столичной прокуратуры. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
«В Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, оставившей своих малолетних детей более чем на сутки в квартире без еды и одежды», — заявили в ведомстве. В забаррикадированной квартире дети находились одни более суток.
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