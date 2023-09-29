Москвичка забаррикадировала своих детей в комнате без еды и одежды

29 сентября 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

В отношении женщины завели уголовное дело Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве женщина закрыла двумя пеноблоками вход в свою квартиру, где остались ее двое малолетних детей. В отношении нее возбудили уголовное дело об оставлении малолетних в опасности после проверки столичной прокуратуры. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. «В Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, оставившей своих малолетних детей более чем на сутки в квартире без еды и одежды», — заявили в ведомстве. В забаррикадированной квартире дети находились одни более суток.

В Москве женщина закрыла двумя пеноблоками вход в свою квартиру, где остались ее двое малолетних детей. В отношении нее возбудили уголовное дело об оставлении малолетних в опасности после проверки столичной прокуратуры. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. «В Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, оставившей своих малолетних детей более чем на сутки в квартире без еды и одежды», — заявили в ведомстве. В забаррикадированной квартире дети находились одни более суток.