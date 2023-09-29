29 сентября 2023

Москвичка забаррикадировала своих детей в комнате без еды и одежды

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, арест, мера пресечения, наручники
В отношении женщины завели уголовное дело Фото:

В Москве женщина закрыла двумя пеноблоками вход в свою квартиру, где остались ее двое малолетних детей. В отношении нее возбудили уголовное дело об оставлении малолетних в опасности после проверки столичной прокуратуры. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«В Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, оставившей своих малолетних детей более чем на сутки в квартире без еды и одежды», — заявили в ведомстве. В забаррикадированной квартире дети находились одни более суток.

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В Москве женщина закрыла двумя пеноблоками вход в свою квартиру, где остались ее двое малолетних детей. В отношении нее возбудили уголовное дело об оставлении малолетних в опасности после проверки столичной прокуратуры. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. «В Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, оставившей своих малолетних детей более чем на сутки в квартире без еды и одежды», — заявили в ведомстве. В забаррикадированной квартире дети находились одни более суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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