В Польше проигнорировали приезд Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: приехавшего в Польшу Зеленского никто не встретил

08 октября 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

Ни один польский чиновник не встретил Владимира Зеленского во время его визита, заявил Ларри Джонсон Фото: Официальный сайт президента Украины Президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Польшу не встретил ни один чиновник. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. «После того, как Зеленский побывал в канадском парламенте, он поехал в Польшу, где его не встретил ни один правительственный чиновник. Отношения между Польшей и Украиной сейчас плохие», — заявил Ларри Джонсон в интервью на youtube-канале Dialogue works. Конфликт между Польшей и Украиной начался из-за экспорта украинского зерна через страны Восточной Европы. Киев подал иски во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии. Украина считает, что указанные страны нарушили продление эмбарго на ввоз продукции с Украины.

Президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Польшу не встретил ни один чиновник. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. «После того, как Зеленский побывал в канадском парламенте, он поехал в Польшу, где его не встретил ни один правительственный чиновник. Отношения между Польшей и Украиной сейчас плохие», — заявил Ларри Джонсон в интервью на youtube-канале Dialogue works. Конфликт между Польшей и Украиной начался из-за экспорта украинского зерна через страны Восточной Европы. Киев подал иски во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии. Украина считает, что указанные страны нарушили продление эмбарго на ввоз продукции с Украины.