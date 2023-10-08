В Польше проигнорировали приезд Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: приехавшего в Польшу Зеленского никто не встретил
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Ни один польский чиновник не встретил Владимира Зеленского во время его визита, заявил Ларри Джонсон Фото:

Президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Польшу не встретил ни один чиновник. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«После того, как Зеленский побывал в канадском парламенте, он поехал в Польшу, где его не встретил ни один правительственный чиновник. Отношения между Польшей и Украиной сейчас плохие», — заявил Ларри Джонсон в интервью на youtube-канале Dialogue works.

Конфликт между Польшей и Украиной начался из-за экспорта украинского зерна через страны Восточной Европы. Киев подал иски во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии. Украина считает, что указанные страны нарушили продление эмбарго на ввоз продукции с Украины.

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Президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Польшу не встретил ни один чиновник. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. «После того, как Зеленский побывал в канадском парламенте, он поехал в Польшу, где его не встретил ни один правительственный чиновник. Отношения между Польшей и Украиной сейчас плохие», — заявил Ларри Джонсон в интервью на youtube-канале Dialogue works. Конфликт между Польшей и Украиной начался из-за экспорта украинского зерна через страны Восточной Европы. Киев подал иски во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии. Украина считает, что указанные страны нарушили продление эмбарго на ввоз продукции с Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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