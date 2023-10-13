Иран намерен снабдить россиян бытовой техникой

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Сочи-2014. Зимняя олимпиада. 20.02.2014, samsung, павильон самсунг
Иран планирует вытеснить с российского рынка Samsung и LG Фото:

Иранские производители бытовой техники планируют открыть производство в России, однако специфический дизайн может оттолкнуть российских покупателей. Речь идет о компаниях Datees и Emersun, которые могут купить остановленные мощности Samsung и LG.

«Иранские производители бытовой техники ведут переговоры о покупке производственных линий в России. Также они рассматривая заводы LG и Samsung, которые должны уйти с российского рынка», — цитирует «Коммерсант» слова основателя Smart Solutions Гусейна Иманова.

Он заявляет, что Минпромторг «поставил ультиматум LG и Samsung до 1 января 2024 года либо возобновить производство в РФ, либо продать его заинтересованным компаниям». Иначе эти производства могут быть «национализированы».

Эксперты отмечают, что иранские бренды имеют «специфический дизайн», что затруднит продвижение техники на российском рынке. На сайте Datees говорится, что компания производит пылесосы, вытяжки, микроволновые печи на заводе в 55 км от Тегерана. Emersun выпускает холодильники, стиральные машины и газовые плиты.

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Иранские производители бытовой техники планируют открыть производство в России, однако специфический дизайн может оттолкнуть российских покупателей. Речь идет о компаниях Datees и Emersun, которые могут купить остановленные мощности Samsung и LG. «Иранские производители бытовой техники ведут переговоры о покупке производственных линий в России. Также они рассматривая заводы LG и Samsung, которые должны уйти с российского рынка», — цитирует «Коммерсант» слова основателя Smart Solutions Гусейна Иманова. Он заявляет, что Минпромторг «поставил ультиматум LG и Samsung до 1 января 2024 года либо возобновить производство в РФ, либо продать его заинтересованным компаниям». Иначе эти производства могут быть «национализированы». Эксперты отмечают, что иранские бренды имеют «специфический дизайн», что затруднит продвижение техники на российском рынке. На сайте Datees говорится, что компания производит пылесосы, вытяжки, микроволновые печи на заводе в 55 км от Тегерана. Emersun выпускает холодильники, стиральные машины и газовые плиты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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