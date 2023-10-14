Кадыров: Израиль мог избежать войны, если бы Запад взял пример с Путина

14 октября 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Неуважение Запада к мусульманам привело к войне в Израиле, пояснил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Российский президент Владимир Путин с уважением относится к исламской религии и мусульманам в целом. Если бы остальные страны Запада следовали подобному поведению, то войны между Израилем Палестиной не было бы. Таким мнением поделился глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Я помню слова Владимира Путина <…> [которые] показали мне его отношение к нашей религии. Президент попросил меня и дальше следовать предписаниям Священного Корана. <…> Очень показательный эпизод. Что еще нужно нам, мусульманам России. <…> Если бы подобное отношение было у других глав государств, то мы не стали бы свидетелями палестинской трагедии», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что именно негативное отношение Запада к палестинцам и привело к конфликту между Израилем и сектором Газа. По словам Кадырова, нужно давать возможность народу Палестины высказываться и позволять другим государствам оказывать им поддержку. Глава Чеченской республики добавил, что Запад способствовал присвоению евреями палестинских земель. Палестинские боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля и атаковали страну ракетами 7 октября. Это привело к тому, что израильская армия ЦАХАЛ объявила о начале операции «Железные мечи», которая затем выросла в полномасштабную войну. Президент РФ Владимир Путин предложил для завершения конфликта признать Палестину независимым государством. Глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака подчеркнул, что Россия способна закончить конфликт на Ближнем Востоке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский президент Владимир Путин с уважением относится к исламской религии и мусульманам в целом. Если бы остальные страны Запада следовали подобному поведению, то войны между Израилем Палестиной не было бы. Таким мнением поделился глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Я помню слова Владимира Путина <…> [которые] показали мне его отношение к нашей религии. Президент попросил меня и дальше следовать предписаниям Священного Корана. <…> Очень показательный эпизод. Что еще нужно нам, мусульманам России. <…> Если бы подобное отношение было у других глав государств, то мы не стали бы свидетелями палестинской трагедии», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что именно негативное отношение Запада к палестинцам и привело к конфликту между Израилем и сектором Газа. По словам Кадырова, нужно давать возможность народу Палестины высказываться и позволять другим государствам оказывать им поддержку. Глава Чеченской республики добавил, что Запад способствовал присвоению евреями палестинских земель. Палестинские боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля и атаковали страну ракетами 7 октября. Это привело к тому, что израильская армия ЦАХАЛ объявила о начале операции «Железные мечи», которая затем выросла в полномасштабную войну. Президент РФ Владимир Путин предложил для завершения конфликта признать Палестину независимым государством. Глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака подчеркнул, что Россия способна закончить конфликт на Ближнем Востоке.