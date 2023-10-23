Посол РФ в Германии призвал готовиться к поставкам Taurus на Украину

Германия движется к тому, чтобы поставить крылатые ракеты Taurus на Украину. Об этом заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев. Он добавил, что Берлин уже давно нарушил все табу на поставку того или иного вооружения.
«По [крылатым ракетам] Taurus правительство ФРГ пока проявляет сдержанность, тем не менее мы должны быть готовы к любому развитию ситуации», — уточнил Сергей Нечаев в интервью ТАСС. Он также добавил, что Россия уже давно не ориентируется на «красные линии» Берлина, связанные с ограничениями на поставку определенного вооружения. В этом плане Германия нарушила свои табу, подытожил посол.
В начале октября правительство Германии обозначило, что не будет поставлять ракеты Taurus на Украину. Тем не менее и официального отказа отправлено не было. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву. При этом Евросоюз все больше озабочен войной на Ближнем Востоке.
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