Посол РФ в Германии призвал готовиться к поставкам Taurus на Украину

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Himars.stock, нато, ракета, противокорабельная
Крылатые ракеты Taurus могут быть поставлены на Украину, считает  Сергей Нечаев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Германия движется к тому, чтобы поставить крылатые ракеты Taurus на Украину. Об этом заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев. Он добавил, что Берлин уже давно нарушил все табу на поставку того или иного вооружения.

«По [крылатым ракетам] Taurus правительство ФРГ пока проявляет сдержанность, тем не менее мы должны быть готовы к любому развитию ситуации», — уточнил Сергей Нечаев в интервью ТАСС. Он также добавил, что Россия уже давно не ориентируется на «красные линии» Берлина, связанные с ограничениями на поставку определенного вооружения. В этом плане Германия нарушила свои табу, подытожил посол.

В начале октября правительство Германии обозначило, что не будет поставлять ракеты Taurus на Украину. Тем не менее и официального отказа отправлено не было. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву. При этом Евросоюз все больше озабочен войной на Ближнем Востоке.

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Германия движется к тому, чтобы поставить крылатые ракеты Taurus на Украину. Об этом заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев. Он добавил, что Берлин уже давно нарушил все табу на поставку того или иного вооружения. «По [крылатым ракетам] Taurus правительство ФРГ пока проявляет сдержанность, тем не менее мы должны быть готовы к любому развитию ситуации», — уточнил Сергей Нечаев в интервью ТАСС. Он также добавил, что Россия уже давно не ориентируется на «красные линии» Берлина, связанные с ограничениями на поставку определенного вооружения. В этом плане Германия нарушила свои табу, подытожил посол. В начале октября правительство Германии обозначило, что не будет поставлять ракеты Taurus на Украину. Тем не менее и официального отказа отправлено не было. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву. При этом Евросоюз все больше озабочен войной на Ближнем Востоке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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