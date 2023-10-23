Посол РФ в Германии призвал готовиться к поставкам Taurus на Украину

23 октября 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Крылатые ракеты Taurus могут быть поставлены на Украину, считает Сергей Нечаев Фото: Army Capt. Ian Sandall / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия движется к тому, чтобы поставить крылатые ракеты Taurus на Украину. Об этом заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев. Он добавил, что Берлин уже давно нарушил все табу на поставку того или иного вооружения. «По [крылатым ракетам] Taurus правительство ФРГ пока проявляет сдержанность, тем не менее мы должны быть готовы к любому развитию ситуации», — уточнил Сергей Нечаев в интервью ТАСС. Он также добавил, что Россия уже давно не ориентируется на «красные линии» Берлина, связанные с ограничениями на поставку определенного вооружения. В этом плане Германия нарушила свои табу, подытожил посол. В начале октября правительство Германии обозначило, что не будет поставлять ракеты Taurus на Украину. Тем не менее и официального отказа отправлено не было. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву. При этом Евросоюз все больше озабочен войной на Ближнем Востоке.

Германия движется к тому, чтобы поставить крылатые ракеты Taurus на Украину. Об этом заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев. Он добавил, что Берлин уже давно нарушил все табу на поставку того или иного вооружения. «По [крылатым ракетам] Taurus правительство ФРГ пока проявляет сдержанность, тем не менее мы должны быть готовы к любому развитию ситуации», — уточнил Сергей Нечаев в интервью ТАСС. Он также добавил, что Россия уже давно не ориентируется на «красные линии» Берлина, связанные с ограничениями на поставку определенного вооружения. В этом плане Германия нарушила свои табу, подытожил посол. В начале октября правительство Германии обозначило, что не будет поставлять ракеты Taurus на Украину. Тем не менее и официального отказа отправлено не было. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву. При этом Евросоюз все больше озабочен войной на Ближнем Востоке.