FT: Украина проигрывает борьбу за внимание ЕС

23 октября 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

ЕС будет обращать больше внимания на Палестину и Израиль Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз (ЕС) все больше внимания обращает на войну на Ближнем Востоке, ослабив поддержку Украины. Это связано с тем, что новый конфликт может иметь более серьезные последствия, в то время как ВСУ зашли в тупик. Об этом заявил британский журналист Генри Фой, специализирующийся на материалах о деятельности Брюсселя. «Конфликт между Израилем и движением ХАМАС <…> заставил ЕС переосмыслить, как он собирается [реагировать]. <…> Поэтому краткосрочное внимание на данный момент определенно сосредоточено на этом конфликте», — подчеркнул Генри Фой в материале для Financial Times. Он подчеркнул, что война между Палестиной и Израилем может иметь более опасные последствия, в отличие от конфликта на Украине. Фой добавил, что Киев испытывает недовольство в связи со сменой вектора западного внимания. Ранее Евросоюз провел внеочередное заседание в связи с войной между Израилем и ХАМАС. После начала войны на Ближнем Востоке США и Евросоюз решили оказывать поддержку Киеву за счет замороженных российских активов. Президент Украины Владимир Зеленский старается обсуждать войну между Палестиной и Израилем, чтобы не потерять поддержку Запада.

Евросоюз (ЕС) все больше внимания обращает на войну на Ближнем Востоке, ослабив поддержку Украины. Это связано с тем, что новый конфликт может иметь более серьезные последствия, в то время как ВСУ зашли в тупик. Об этом заявил британский журналист Генри Фой, специализирующийся на материалах о деятельности Брюсселя. «Конфликт между Израилем и движением ХАМАС <…> заставил ЕС переосмыслить, как он собирается [реагировать]. <…> Поэтому краткосрочное внимание на данный момент определенно сосредоточено на этом конфликте», — подчеркнул Генри Фой в материале для Financial Times. Он подчеркнул, что война между Палестиной и Израилем может иметь более опасные последствия, в отличие от конфликта на Украине. Фой добавил, что Киев испытывает недовольство в связи со сменой вектора западного внимания. Ранее Евросоюз провел внеочередное заседание в связи с войной между Израилем и ХАМАС. После начала войны на Ближнем Востоке США и Евросоюз решили оказывать поддержку Киеву за счет замороженных российских активов. Президент Украины Владимир Зеленский старается обсуждать войну между Палестиной и Израилем, чтобы не потерять поддержку Запада.