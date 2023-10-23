FT: Украина проигрывает борьбу за внимание ЕС

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Майдан. Украина. Киев, евросоюз, майдан, евромайдан, беспорядки, революция
ЕС будет обращать больше внимания на Палестину и Израиль Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз (ЕС) все больше внимания обращает на войну на Ближнем Востоке, ослабив поддержку Украины. Это связано с тем, что новый конфликт может иметь более серьезные последствия, в то время как ВСУ зашли в тупик. Об этом заявил британский журналист Генри Фой, специализирующийся на материалах о деятельности Брюсселя.

«Конфликт между Израилем и движением ХАМАС <…> заставил ЕС переосмыслить, как он собирается [реагировать]. <…> Поэтому краткосрочное внимание на данный момент определенно сосредоточено на этом конфликте», — подчеркнул Генри Фой в материале для Financial Times. Он подчеркнул, что война между Палестиной и Израилем может иметь более опасные последствия, в отличие от конфликта на Украине. Фой добавил, что Киев испытывает недовольство в связи со сменой вектора западного внимания.

Ранее Евросоюз провел внеочередное заседание в связи с войной между Израилем и ХАМАС. После начала войны на Ближнем Востоке США и Евросоюз решили оказывать поддержку Киеву за счет замороженных российских активов. Президент Украины Владимир Зеленский старается обсуждать войну между Палестиной и Израилем, чтобы не потерять поддержку Запада.

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Евросоюз (ЕС) все больше внимания обращает на войну на Ближнем Востоке, ослабив поддержку Украины. Это связано с тем, что новый конфликт может иметь более серьезные последствия, в то время как ВСУ зашли в тупик. Об этом заявил британский журналист Генри Фой, специализирующийся на материалах о деятельности Брюсселя. «Конфликт между Израилем и движением ХАМАС <…> заставил ЕС переосмыслить, как он собирается [реагировать]. <…> Поэтому краткосрочное внимание на данный момент определенно сосредоточено на этом конфликте», — подчеркнул Генри Фой в материале для Financial Times. Он подчеркнул, что война между Палестиной и Израилем может иметь более опасные последствия, в отличие от конфликта на Украине. Фой добавил, что Киев испытывает недовольство в связи со сменой вектора западного внимания. Ранее Евросоюз провел внеочередное заседание в связи с войной между Израилем и ХАМАС. После начала войны на Ближнем Востоке США и Евросоюз решили оказывать поддержку Киеву за счет замороженных российских активов. Президент Украины Владимир Зеленский старается обсуждать войну между Палестиной и Израилем, чтобы не потерять поддержку Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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