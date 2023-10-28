SCMP: новый спикер Палаты представителей США завершит контрнаступление Украины

29 октября 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

С приходом нового спикера палаты представителей США Майка Джонсона украинское наступление завершится Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Избрание нового спикера палаты представителей США республиканца Майка Джонсона может послужить окончанием наступления Вооруженных сил Украины. Об этом пишет издание South China Morning Post. «С избранием стойкого республиканца, который возьмет на себя молоток Палаты представителей в Вашингтоне, возможно, наступит финал украинского контрнаступления», — говорится в материале издания. Отмечается, что он выступает против продолжения помощи Украине, а контролируемая республиканцами Палата представителей может просто уничтожить требование президента США Джо Байдена о помощи как Израилю, так и Киеву. Авторы пишут, российская экономика не получила смертельной раны, несмотря на введенный против нее всеобъемлющий режим санкций. В случае, если экономические ограничения против России не будут работать, а военные операции ни к чему не приведут, единственным возможным вариантом для Украины станет прекращение огня, заключили в статье. Республиканец Майк Джонсон стал спикером палаты представителей США 25 октября. Его избрали с четвертого раза. URA.RU приводило сводку того, чем известен новый спикер Палаты представителей США, решивший отвернуться от Украины.

Избрание нового спикера палаты представителей США республиканца Майка Джонсона может послужить окончанием наступления Вооруженных сил Украины. Об этом пишет издание South China Morning Post. «С избранием стойкого республиканца, который возьмет на себя молоток Палаты представителей в Вашингтоне, возможно, наступит финал украинского контрнаступления», — говорится в материале издания. Отмечается, что он выступает против продолжения помощи Украине, а контролируемая республиканцами Палата представителей может просто уничтожить требование президента США Джо Байдена о помощи как Израилю, так и Киеву. Авторы пишут, российская экономика не получила смертельной раны, несмотря на введенный против нее всеобъемлющий режим санкций. В случае, если экономические ограничения против России не будут работать, а военные операции ни к чему не приведут, единственным возможным вариантом для Украины станет прекращение огня, заключили в статье. Республиканец Майк Джонсон стал спикером палаты представителей США 25 октября. Его избрали с четвертого раза. URA.RU приводило сводку того, чем известен новый спикер Палаты представителей США, решивший отвернуться от Украины.