Глава СНБО Украины умоляет Запад не дать РФ применить ядерное оружие

Запад не должен позволить РФ применить ядерное оружие. Таким мнением поделился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, некоторые государства боятся Россию.
«Россия не будет использовать ядерное оружие до тех пор, пока вы (западные страны — прим URA.RU) сами ей это не позволите. Если вы позволите России использовать ядерное оружие — она его применит», — заявил Данилов в интервью youtube-каналу UKRLIFE.TV. Он отметил, что некоторые страны боятся РФ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пытается «отрезвить оппонентов», напоминая странам НАТО о существовании ядерного оружия. Эти сигналы призваны предотвратить прямое вооруженное столкновение ядерных держав. Профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс сообщил, что действия США на Украине могут привести к ядерному конфликту, передает «Национальная служба новостей».
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