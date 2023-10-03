Глава СНБО Украины умоляет Запад не дать РФ применить ядерное оружие

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов, stock
Алексей Данилов заявил, что Россию боятся некоторые государства Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад не должен позволить РФ применить ядерное оружие. Таким мнением поделился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, некоторые государства боятся Россию.

«Россия не будет использовать ядерное оружие до тех пор, пока вы (западные страны — прим URA.RU) сами ей это не позволите. Если вы позволите России использовать ядерное оружие — она его применит», — заявил Данилов в интервью youtube-каналу UKRLIFE.TV. Он отметил, что некоторые страны боятся РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пытается «отрезвить оппонентов», напоминая странам НАТО о существовании ядерного оружия. Эти сигналы призваны предотвратить прямое вооруженное столкновение ядерных держав. Профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс сообщил, что действия США на Украине могут привести к ядерному конфликту, передает «Национальная служба новостей».

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Запад не должен позволить РФ применить ядерное оружие. Таким мнением поделился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, некоторые государства боятся Россию. «Россия не будет использовать ядерное оружие до тех пор, пока вы (западные страны — прим URA.RU) сами ей это не позволите. Если вы позволите России использовать ядерное оружие — она его применит», — заявил Данилов в интервью youtube-каналу UKRLIFE.TV. Он отметил, что некоторые страны боятся РФ. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пытается «отрезвить оппонентов», напоминая странам НАТО о существовании ядерного оружия. Эти сигналы призваны предотвратить прямое вооруженное столкновение ядерных держав. Профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс сообщил, что действия США на Украине могут привести к ядерному конфликту, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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