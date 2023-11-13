HT: Зеленский храбрится перед прекращением помощи Запада

13 ноября 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский старается сохранить бодрый настрой на фоне возможного прекращения западной помощи, сообщает Hindustan Times Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский старается выглядеть на публике храбрее, несмотря на возможное изменение политики США в отношении Киева. Об этом пишет издание Hindustan Times. «Изолированный Зеленский примеряет на себя храброе лицо», — говорится в материале издания. Там добавили, что украинский президент старается создать впечатление, что ВСУ продолжат вести боевые действия даже без финансовой и военной поддержки Запада. Специалист Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко утверждает, что Украина не сможет обеспечить себя вооружениями без финансовой поддержки Запада. Даже с появлением иностранных военных заводов в стране, эти ресурсы не позволят ей обеспечить свои вооруженные силы. Бывший сотрудник MI6 и экс-дипломат Великобритании Алистер Крук считает, что при прекращении иностранной поддержки Украина быстро лишится возможности проводить боевые действия против России, и зимой конфликт будет завершен, сообщает «Утро.ру».

Президент Украины Владимир Зеленский старается выглядеть на публике храбрее, несмотря на возможное изменение политики США в отношении Киева. Об этом пишет издание Hindustan Times. «Изолированный Зеленский примеряет на себя храброе лицо», — говорится в материале издания. Там добавили, что украинский президент старается создать впечатление, что ВСУ продолжат вести боевые действия даже без финансовой и военной поддержки Запада. Специалист Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко утверждает, что Украина не сможет обеспечить себя вооружениями без финансовой поддержки Запада. Даже с появлением иностранных военных заводов в стране, эти ресурсы не позволят ей обеспечить свои вооруженные силы. Бывший сотрудник MI6 и экс-дипломат Великобритании Алистер Крук считает, что при прекращении иностранной поддержки Украина быстро лишится возможности проводить боевые действия против России, и зимой конфликт будет завершен, сообщает «Утро.ру».