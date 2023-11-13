HT: Зеленский храбрится перед прекращением помощи Запада

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский старается сохранить бодрый настрой на фоне возможного прекращения западной помощи, сообщает Hindustan Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский старается выглядеть на публике храбрее, несмотря на возможное изменение политики США в отношении Киева. Об этом пишет издание Hindustan Times.

«Изолированный Зеленский примеряет на себя храброе лицо», — говорится в материале издания. Там добавили, что украинский президент старается создать впечатление, что ВСУ продолжат вести боевые действия даже без финансовой и военной поддержки Запада.

Специалист Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко утверждает, что Украина не сможет обеспечить себя вооружениями без финансовой поддержки Запада. Даже с появлением иностранных военных заводов в стране, эти ресурсы не позволят ей обеспечить свои вооруженные силы. Бывший сотрудник MI6 и экс-дипломат Великобритании Алистер Крук считает, что при прекращении иностранной поддержки Украина быстро лишится возможности проводить боевые действия против России, и зимой конфликт будет завершен, сообщает «Утро.ру».

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Президент Украины Владимир Зеленский старается выглядеть на публике храбрее, несмотря на возможное изменение политики США в отношении Киева. Об этом пишет издание Hindustan Times. «Изолированный Зеленский примеряет на себя храброе лицо», — говорится в материале издания. Там добавили, что украинский президент старается создать впечатление, что ВСУ продолжат вести боевые действия даже без финансовой и военной поддержки Запада. Специалист Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко утверждает, что Украина не сможет обеспечить себя вооружениями без финансовой поддержки Запада. Даже с появлением иностранных военных заводов в стране, эти ресурсы не позволят ей обеспечить свои вооруженные силы. Бывший сотрудник MI6 и экс-дипломат Великобритании Алистер Крук считает, что при прекращении иностранной поддержки Украина быстро лишится возможности проводить боевые действия против России, и зимой конфликт будет завершен, сообщает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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