Utair запустила прямые рейсы из Тюмени в Казань, Пермь и Уфу

15 ноября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Utair внесла изменения в осенне-зимнее расписание полетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания Utair внесла изменения в осенне-зимнее расписание и запустила прямые рейсы в Тюмень из Казани, Уфы и Перми. Информация об этом указана в официальном telegram-канале перевозчика. Прямые перелеты также будут выполняться в обратном направлении. «В этом осенне-зимнем сезоне Utair будет выполнять рейсы из городов Приволжья по 20 маршрутам, в том числе — по международным. Из Казани — в Тюмень, Уфу; из Перми — в Когалым, Сургут, Тюмень; из Уфы — в Баку, Грозный, Екатеринбург, Казань, Когалым, Москву, Новый Уренгой, Сургут, Ташкент, Тюмень, Ханты-Мансийск», — указано в сообщении telegram-канала Utair. По данным официального сайта Utair, самолеты из Тюмени в Казань и Уфу будут летать ежедневно. Рейсы по маршруту Тюмень — Пермь будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, пятницам и воскресеньям.

Авиакомпания Utair внесла изменения в осенне-зимнее расписание и запустила прямые рейсы в Тюмень из Казани, Уфы и Перми. Информация об этом указана в официальном telegram-канале перевозчика. Прямые перелеты также будут выполняться в обратном направлении. «В этом осенне-зимнем сезоне Utair будет выполнять рейсы из городов Приволжья по 20 маршрутам, в том числе — по международным. Из Казани — в Тюмень, Уфу; из Перми — в Когалым, Сургут, Тюмень; из Уфы — в Баку, Грозный, Екатеринбург, Казань, Когалым, Москву, Новый Уренгой, Сургут, Ташкент, Тюмень, Ханты-Мансийск», — указано в сообщении telegram-канала Utair. По данным официального сайта Utair, самолеты из Тюмени в Казань и Уфу будут летать ежедневно. Рейсы по маршруту Тюмень — Пермь будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, пятницам и воскресеньям.