Utair запустила прямые рейсы из Тюмени в Казань, Пермь и Уфу

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Utair внесла изменения в осенне-зимнее расписание полетов Фото:

Авиакомпания Utair внесла изменения в осенне-зимнее расписание и запустила прямые рейсы в Тюмень из Казани, Уфы и Перми. Информация об этом указана в официальном telegram-канале перевозчика. Прямые перелеты также будут выполняться в обратном направлении.

«В этом осенне-зимнем сезоне Utair будет выполнять рейсы из городов Приволжья по 20 маршрутам, в том числе — по международным. Из Казани — в Тюмень, Уфу; из Перми — в Когалым, Сургут, Тюмень; из Уфы — в Баку, Грозный, Екатеринбург, Казань, Когалым, Москву, Новый Уренгой, Сургут, Ташкент, Тюмень, Ханты-Мансийск», — указано в сообщении telegram-канала Utair.

По данным официального сайта Utair, самолеты из Тюмени в Казань и Уфу будут летать ежедневно. Рейсы по маршруту Тюмень — Пермь будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, пятницам и воскресеньям.

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Авиакомпания Utair внесла изменения в осенне-зимнее расписание и запустила прямые рейсы в Тюмень из Казани, Уфы и Перми. Информация об этом указана в официальном telegram-канале перевозчика. Прямые перелеты также будут выполняться в обратном направлении. «В этом осенне-зимнем сезоне Utair будет выполнять рейсы из городов Приволжья по 20 маршрутам, в том числе — по международным. Из Казани — в Тюмень, Уфу; из Перми — в Когалым, Сургут, Тюмень; из Уфы — в Баку, Грозный, Екатеринбург, Казань, Когалым, Москву, Новый Уренгой, Сургут, Ташкент, Тюмень, Ханты-Мансийск», — указано в сообщении telegram-канала Utair. По данным официального сайта Utair, самолеты из Тюмени в Казань и Уфу будут летать ежедневно. Рейсы по маршруту Тюмень — Пермь будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, пятницам и воскресеньям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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