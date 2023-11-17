Путин назвал одну из главных причин напряженности в мире

Путин: претензия на исключительность «отдельных сил» — следствие напряженности

17 ноября 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

«Отдельные силы» формируют напряженность в мире, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин назвал претензию на исключительность «отдельных сил» одной из главных причин напряженности в мире. Такой исключительностью может быть и культурная. Его слова передает агентство ТАСС. Президент принимает участие в пленарном заседании Форума объединенных культур.

Президент России Владимир Путин назвал претензию на исключительность «отдельных сил» одной из главных причин напряженности в мире. Такой исключительностью может быть и культурная. Его слова передает агентство ТАСС. Президент принимает участие в пленарном заседании Форума объединенных культур.