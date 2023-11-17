Путин назвал одну из главных причин напряженности в мире

Путин: претензия на исключительность «отдельных сил» — следствие напряженности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
«Отдельные силы» формируют напряженность в мире, заявил Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин назвал претензию на исключительность «отдельных сил» одной из главных причин напряженности в мире. Такой исключительностью может быть и культурная. Его слова передает агентство ТАСС. Президент принимает участие в пленарном заседании Форума объединенных культур.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин назвал претензию на исключительность «отдельных сил» одной из главных причин напряженности в мире. Такой исключительностью может быть и культурная. Его слова передает агентство ТАСС. Президент принимает участие в пленарном заседании Форума объединенных культур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...