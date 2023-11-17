Путин назвал одну из главных причин напряженности в мире

«Отдельные силы» формируют напряженность в мире, заявил Владимир Путин
Президент России Владимир Путин назвал претензию на исключительность «отдельных сил» одной из главных причин напряженности в мире. Такой исключительностью может быть и культурная. Его слова передает агентство ТАСС. Президент принимает участие в пленарном заседании Форума объединенных культур.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!