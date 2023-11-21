Сборная России не сыграет на Кубке мира в 2025 году

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Талисман чемпионата мира по хоккею среди юниоров мишка «Уралец» и юниорская сборная России. Челябинск, хоккеисты, маскот, талисман мишка уралец, юниорская сборная россии, журавлев даниил, ротенберг павел
России не будет на Кубке мира в 2025 году, заявил Эллиотт Фридман Фото:

Сборная России по хоккею не сможет принять участие в Кубке мира в 2025 году. Об этом рассказал инсайдер Эллиотт Фридман.

«Россия не примет участие в Кубке мира в 2025 году», — передает слова Фридмана Sport24. Он добавил. что спортивный турнир, который продлится неделю, планируется провести в Европе и Северной Америке. Предполагается, что в Кубке мира примут участие четыре или шесть команд.

По словам Фридмана, он ожидает, что в состязаниях примут участие Канада, США, Швеция и Финляндия. Предположительно, Канада и США проведут свои матчи в Северной Америке, а Швеция и Финляндия — за рубежом, после чего все команды съедутся на Востоке США для решающих игр, заключил инсайдер.

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Сборная России по хоккею не сможет принять участие в Кубке мира в 2025 году. Об этом рассказал инсайдер Эллиотт Фридман. «Россия не примет участие в Кубке мира в 2025 году», — передает слова Фридмана Sport24. Он добавил. что спортивный турнир, который продлится неделю, планируется провести в Европе и Северной Америке. Предполагается, что в Кубке мира примут участие четыре или шесть команд. По словам Фридмана, он ожидает, что в состязаниях примут участие Канада, США, Швеция и Финляндия. Предположительно, Канада и США проведут свои матчи в Северной Америке, а Швеция и Финляндия — за рубежом, после чего все команды съедутся на Востоке США для решающих игр, заключил инсайдер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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