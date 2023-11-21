Сборная России не сыграет на Кубке мира в 2025 году

21 ноября 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

России не будет на Кубке мира в 2025 году, заявил Эллиотт Фридман Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сборная России по хоккею не сможет принять участие в Кубке мира в 2025 году. Об этом рассказал инсайдер Эллиотт Фридман. «Россия не примет участие в Кубке мира в 2025 году», — передает слова Фридмана Sport24 . Он добавил. что спортивный турнир, который продлится неделю, планируется провести в Европе и Северной Америке. Предполагается, что в Кубке мира примут участие четыре или шесть команд. По словам Фридмана, он ожидает, что в состязаниях примут участие Канада, США, Швеция и Финляндия. Предположительно, Канада и США проведут свои матчи в Северной Америке, а Швеция и Финляндия — за рубежом, после чего все команды съедутся на Востоке США для решающих игр, заключил инсайдер.

Сборная России по хоккею не сможет принять участие в Кубке мира в 2025 году. Об этом рассказал инсайдер Эллиотт Фридман. «Россия не примет участие в Кубке мира в 2025 году», — передает слова Фридмана Sport24. Он добавил. что спортивный турнир, который продлится неделю, планируется провести в Европе и Северной Америке. Предполагается, что в Кубке мира примут участие четыре или шесть команд. По словам Фридмана, он ожидает, что в состязаниях примут участие Канада, США, Швеция и Финляндия. Предположительно, Канада и США проведут свои матчи в Северной Америке, а Швеция и Финляндия — за рубежом, после чего все команды съедутся на Востоке США для решающих игр, заключил инсайдер.