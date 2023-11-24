Вслед за Гравиным задержан глава Ленинского городского округа Подмосковья Спасский

В Подмосковье задержали главу Ленинского района Алексея Спасского, передает telegram-канал Mash. Ранее был задержан его экс-заместитель Альберт Гравин.
«Задержан глава Ленинского района Подмосковья Алексей Спасский — вслед за его бывшим заместителем Альбертом Гравиным», — написали в telegram-канале. Уточняется, что сейчас чиновник находится на допросе. Спасского намерены расспросить о нарушениях при строительстве жилых домов в регионе.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Московской области для уточнения информации. Ответ ожидается.
О задержании Гравина стало известно 23 ноября. По данным СМИ, он подозревается в незаконной выдаче разрешений на строительство многоэтажных домов. С ним работают сотрудники Следкома России.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.