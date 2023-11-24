Вслед за Гравиным задержан глава Ленинского городского округа Подмосковья Спасский

Mash: в Подмосковье задержали главу Ленинского района Спасского
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Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, заключенные, арест, подозреваемый, задержанный, под стражей
Алексея Спасского отправили на допрос Фото:

В Подмосковье задержали главу Ленинского района Алексея Спасского, передает telegram-канал Mash. Ранее был задержан его экс-заместитель Альберт Гравин.

«Задержан глава Ленинского района Подмосковья Алексей Спасский — вслед за его бывшим заместителем Альбертом Гравиным», — написали в telegram-канале. Уточняется, что сейчас чиновник находится на допросе. Спасского намерены расспросить о нарушениях при строительстве жилых домов в регионе.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Московской области для уточнения информации. Ответ ожидается.

О задержании Гравина стало известно 23 ноября. По данным СМИ, он подозревается в незаконной выдаче разрешений на строительство многоэтажных домов. С ним работают сотрудники Следкома России.

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В Подмосковье задержали главу Ленинского района Алексея Спасского, передает telegram-канал Mash. Ранее был задержан его экс-заместитель Альберт Гравин. «Задержан глава Ленинского района Подмосковья Алексей Спасский — вслед за его бывшим заместителем Альбертом Гравиным», — написали в telegram-канале. Уточняется, что сейчас чиновник находится на допросе. Спасского намерены расспросить о нарушениях при строительстве жилых домов в регионе. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Московской области для уточнения информации. Ответ ожидается. О задержании Гравина стало известно 23 ноября. По данным СМИ, он подозревается в незаконной выдаче разрешений на строительство многоэтажных домов. С ним работают сотрудники Следкома России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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