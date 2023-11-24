Происшествия Криминал Вслед за Гравиным задержан глава Ленинского городского округа Подмосковья Спасский Mash: в Подмосковье задержали главу Ленинского района Спасского 24 ноября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 + Алексея Спасского отправили на допрос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Подмосковье задержали главу Ленинского района Алексея Спасского, передает telegram-канал Mash. Ранее был задержан его экс-заместитель Альберт Гравин. «Задержан глава Ленинского района Подмосковья Алексей Спасский — вслед за его бывшим заместителем Альбертом Гравиным», — написали в telegram-канале. Уточняется, что сейчас чиновник находится на допросе. Спасского намерены расспросить о нарушениях при строительстве жилых домов в регионе. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Московской области для уточнения информации. Ответ ожидается. О задержании Гравина стало известно 23 ноября. По данным СМИ, он подозревается в незаконной выдаче разрешений на строительство многоэтажных домов. С ним работают сотрудники Следкома России. В Подмосковье задержали главу Ленинского района Алексея Спасского, передает telegram-канал Mash. Ранее был задержан его экс-заместитель Альберт Гравин. «Задержан глава Ленинского района Подмосковья Алексей Спасский — вслед за его бывшим заместителем Альбертом Гравиным», — написали в telegram-канале. Уточняется, что сейчас чиновник находится на допросе. Спасского намерены расспросить о нарушениях при строительстве жилых домов в регионе. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Московской области для уточнения информации. Ответ ожидается. О задержании Гравина стало известно 23 ноября. По данным СМИ, он подозревается в незаконной выдаче разрешений на строительство многоэтажных домов. С ним работают сотрудники Следкома России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям