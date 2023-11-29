FT: порты ЕС помогают продавать более 20% СПГ из России

29 ноября 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

В ЕС с начала года поступило 17,8 миллиардов кубометров СПГ из России, пишет FT Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Порты Европейского союза (ЕС) играют важную роль в продаже свыше 20% российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет газета Financial Times. «Из 17,8 миллиардов кубометров российского сжиженного природного газа, поступившего в ЕС в период с января по сентябрь этого года, 21% было перегружено на суда, предназначенные для стран, не входящих в Евросоюз», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в Великобритании и Нидерландах контракты на перевалку российского СПГ были запрещены, однако начиная с 2023 года, российские газовые поставки будут продолжаться через танкеры, которые перегружаются в портах Бельгии, Франции и Испании, а затем экспортируются для покупателей в других частях мира. Порты Бельгии, Франции и Испании продолжают получать значительные объемы СПГ от Ямальского завода, который является крупнейшим производителем природного газа в России. Предприятие имеет таких акционеров, как компания «Новатэк», Китайская национальная нефтяная корпорация и французская энергетическая компания TotalEnergies, заключили в газете. Страны Евросоюза активно увеличивают импорт СПГ из России, чтобы обеспечить себя газом на предстоящую зиму. По данным российских экспертов, более половины экспортируемого Россией сжиженного природного газа было закуплено странами ЕС. Одновременно с этим все больше свидетельств указывают на намерение США создать монополию на европейском рынке СПГ, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Порты Европейского союза (ЕС) играют важную роль в продаже свыше 20% российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет газета Financial Times. «Из 17,8 миллиардов кубометров российского сжиженного природного газа, поступившего в ЕС в период с января по сентябрь этого года, 21% было перегружено на суда, предназначенные для стран, не входящих в Евросоюз», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в Великобритании и Нидерландах контракты на перевалку российского СПГ были запрещены, однако начиная с 2023 года, российские газовые поставки будут продолжаться через танкеры, которые перегружаются в портах Бельгии, Франции и Испании, а затем экспортируются для покупателей в других частях мира. Порты Бельгии, Франции и Испании продолжают получать значительные объемы СПГ от Ямальского завода, который является крупнейшим производителем природного газа в России. Предприятие имеет таких акционеров, как компания «Новатэк», Китайская национальная нефтяная корпорация и французская энергетическая компания TotalEnergies, заключили в газете. Страны Евросоюза активно увеличивают импорт СПГ из России, чтобы обеспечить себя газом на предстоящую зиму. По данным российских экспертов, более половины экспортируемого Россией сжиженного природного газа было закуплено странами ЕС. Одновременно с этим все больше свидетельств указывают на намерение США создать монополию на европейском рынке СПГ, передает «Утро.ру».