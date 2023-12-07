Зеленский снял с должности своего представителя в Раде

07 декабря 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский (на фото в центре) снял с должности своего представителя в Раде Федора Вениславского Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Федора Вениславского с должности представителя президента в Верховной Раде Украины. Об этом стало известно из постановления украинского лидера. «Вениславский снят с должности представителя президента в Верховной Раде», — сообщается на официальном сайте президента Украины. Отмечается, что отстранение от должности произошло без указания причин. Вениславский также занимает должность члена комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Федора Вениславского с должности представителя президента в Верховной Раде Украины. Об этом стало известно из постановления украинского лидера. «Вениславский снят с должности представителя президента в Верховной Раде», — сообщается на официальном сайте президента Украины. Отмечается, что отстранение от должности произошло без указания причин. Вениславский также занимает должность члена комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки.