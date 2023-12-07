Зеленский снял с должности своего представителя в Раде

Владимир Зеленский (на фото в центре) снял с должности своего представителя в Раде Федора Вениславского
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Федора Вениславского с должности представителя президента в Верховной Раде Украины. Об этом стало известно из постановления украинского лидера.
«Вениславский снят с должности представителя президента в Верховной Раде», —
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