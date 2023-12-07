Зеленский снял с должности своего представителя в Раде

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Владимир Зеленский (на фото в центре) снял с должности своего представителя в Раде Федора Вениславского Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Федора Вениславского с должности представителя президента в Верховной Раде Украины. Об этом стало известно из постановления украинского лидера.

«Вениславский снят с должности представителя президента в Верховной Раде», — сообщается на официальном сайте президента Украины. Отмечается, что отстранение от должности произошло без указания причин. Вениславский также занимает должность члена комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки.

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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Федора Вениславского с должности представителя президента в Верховной Раде Украины. Об этом стало известно из постановления украинского лидера. «Вениславский снят с должности представителя президента в Верховной Раде», — сообщается на официальном сайте президента Украины. Отмечается, что отстранение от должности произошло без указания причин. Вениславский также занимает должность члена комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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