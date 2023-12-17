Стало известно, какое российское оружие Киев боится больше всего

National Interest: российские МиГ-31 заставляют Киев объявлять тревогу

18 декабря 2023 в 07:24 Размер текста - 17 +

Истреблители МиГ-31 оснащены сверхзвуковыми ракетами «Кинжал» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские истребители МиГ-31 вызывают опасение у Киева. Вооруженные силы Украины (ВСУ) относятся к ним очень серьезно, пишет американский обозреватель Питер Сучиу. «Истребитель МиГ-31 оказался боеспособным штурмовиком, к которому Киев относится очень серьезно, не без оснований. <…> Он вынуждает Киев заранее объявлять воздушную тревогу», — подчеркнул Питер Сучиу в материале для National Interest. Главным преимуществом данных истребителей являются сверхзвуковые ракеты «Кинжал», имеющие большой радиус поражения и высокую скорость. Истребители МиГ-31успешно вылетают к границе Украины, делают выстрел и скрываются. Данный тип воздушных штурмовиков также вызывает опасение и на Западе. Некоторые считают МиГ-31 самым быстрым военным самолетом в мире. Президент Украины Владимир Зеленский признавался, что российские истребители с ракетами «Кинжал» приводят к парализации всей страны каждый раз, когда атакуют. Он призывал придумать решение данной проблемы.

Российские истребители МиГ-31 вызывают опасение у Киева. Вооруженные силы Украины (ВСУ) относятся к ним очень серьезно, пишет американский обозреватель Питер Сучиу. «Истребитель МиГ-31 оказался боеспособным штурмовиком, к которому Киев относится очень серьезно, не без оснований. <…> Он вынуждает Киев заранее объявлять воздушную тревогу», — подчеркнул Питер Сучиу в материале для National Interest. Главным преимуществом данных истребителей являются сверхзвуковые ракеты «Кинжал», имеющие большой радиус поражения и высокую скорость. Истребители МиГ-31успешно вылетают к границе Украины, делают выстрел и скрываются. Данный тип воздушных штурмовиков также вызывает опасение и на Западе. Некоторые считают МиГ-31 самым быстрым военным самолетом в мире. Президент Украины Владимир Зеленский признавался, что российские истребители с ракетами «Кинжал» приводят к парализации всей страны каждый раз, когда атакуют. Он призывал придумать решение данной проблемы.