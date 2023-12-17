17 декабря 2023

Стало известно, какое российское оружие Киев боится больше всего

National Interest: российские МиГ-31 заставляют Киев объявлять тревогу
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, кинжал, миг 31
Истреблители МиГ-31 оснащены сверхзвуковыми ракетами «Кинжал» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские истребители МиГ-31 вызывают опасение у Киева. Вооруженные силы Украины (ВСУ) относятся к ним очень серьезно, пишет американский обозреватель Питер Сучиу.

«Истребитель МиГ-31 оказался боеспособным штурмовиком, к которому Киев относится очень серьезно, не без оснований. <…> Он вынуждает Киев заранее объявлять воздушную тревогу», — подчеркнул Питер Сучиу в материале для National Interest. Главным преимуществом данных истребителей являются сверхзвуковые ракеты «Кинжал», имеющие большой радиус поражения и высокую скорость. Истребители МиГ-31успешно вылетают к границе Украины, делают выстрел и скрываются.

Данный тип воздушных штурмовиков также вызывает опасение и на Западе. Некоторые считают МиГ-31 самым быстрым военным самолетом в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский признавался, что российские истребители с ракетами «Кинжал» приводят к парализации всей страны каждый раз, когда атакуют. Он призывал придумать решение данной проблемы.

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Российские истребители МиГ-31 вызывают опасение у Киева. Вооруженные силы Украины (ВСУ) относятся к ним очень серьезно, пишет американский обозреватель Питер Сучиу. «Истребитель МиГ-31 оказался боеспособным штурмовиком, к которому Киев относится очень серьезно, не без оснований. <…> Он вынуждает Киев заранее объявлять воздушную тревогу», — подчеркнул Питер Сучиу в материале для National Interest. Главным преимуществом данных истребителей являются сверхзвуковые ракеты «Кинжал», имеющие большой радиус поражения и высокую скорость. Истребители МиГ-31успешно вылетают к границе Украины, делают выстрел и скрываются. Данный тип воздушных штурмовиков также вызывает опасение и на Западе. Некоторые считают МиГ-31 самым быстрым военным самолетом в мире. Президент Украины Владимир Зеленский признавался, что российские истребители с ракетами «Кинжал» приводят к парализации всей страны каждый раз, когда атакуют. Он призывал придумать решение данной проблемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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