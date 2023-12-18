В Петербурге начнут производить дроны для тушения пожаров

18 декабря 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

В России появятся дроны для тушения пожаров в труднодоступных местах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Санкт-Петербурге хотят запустить первое в России производство беспилотников для тушения пожаров. Об этом сообщил GR-директор «Корпорации Инфинтех» Никита Донцов. «Планируется создание научно-производственного комплекса на базе технопарка [в Санкт-Петербурге]. Мы сосредотачиваемся на производстве именно гражданской продукции, например, такой, как беспилотные системы для пожаротушения. Запуск состоится сразу после Нового года, в январе», — рассказал Никита Донцов в разговоре с ТАСС. Он спрогнозировал, что за первый год с момента открытия производства получится выпустить до трех тысяч дронов для тушения пожаров в труднодоступных местах. По словам специалиста, плюс таких беспилотников в том, что они способны проникнуть туда, куда не может пожарная стрела (складная лестница, размещенная на крыше пожарной машины). Вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров в ноябре заявлял, что в России тестируются технологии, которые позволят транспорту полностью перейти на беспилотный режим. Он отдельно выделил производство авиационных беспилотников.

В Санкт-Петербурге хотят запустить первое в России производство беспилотников для тушения пожаров. Об этом сообщил GR-директор «Корпорации Инфинтех» Никита Донцов. «Планируется создание научно-производственного комплекса на базе технопарка [в Санкт-Петербурге]. Мы сосредотачиваемся на производстве именно гражданской продукции, например, такой, как беспилотные системы для пожаротушения. Запуск состоится сразу после Нового года, в январе», — рассказал Никита Донцов в разговоре с ТАСС. Он спрогнозировал, что за первый год с момента открытия производства получится выпустить до трех тысяч дронов для тушения пожаров в труднодоступных местах. По словам специалиста, плюс таких беспилотников в том, что они способны проникнуть туда, куда не может пожарная стрела (складная лестница, размещенная на крыше пожарной машины). Вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров в ноябре заявлял, что в России тестируются технологии, которые позволят транспорту полностью перейти на беспилотный режим. Он отдельно выделил производство авиационных беспилотников.