В Петербурге начнут производить дроны для тушения пожаров

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В России появятся дроны для тушения пожаров в труднодоступных местах Фото:

В Санкт-Петербурге хотят запустить первое в России производство беспилотников для тушения пожаров. Об этом сообщил GR-директор «Корпорации Инфинтех» Никита Донцов.

«Планируется создание научно-производственного комплекса на базе технопарка [в Санкт-Петербурге]. Мы сосредотачиваемся на производстве именно гражданской продукции, например, такой, как беспилотные системы для пожаротушения. Запуск состоится сразу после Нового года, в январе», — рассказал Никита Донцов в разговоре с ТАСС.

Он спрогнозировал, что за первый год с момента открытия производства получится выпустить до трех тысяч дронов для тушения пожаров в труднодоступных местах. По словам специалиста, плюс таких беспилотников в том, что они способны проникнуть туда, куда не может пожарная стрела (складная лестница, размещенная на крыше пожарной машины).

Вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров в ноябре заявлял, что в России тестируются технологии, которые позволят транспорту полностью перейти на беспилотный режим. Он отдельно выделил производство авиационных беспилотников.

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В Санкт-Петербурге хотят запустить первое в России производство беспилотников для тушения пожаров. Об этом сообщил GR-директор «Корпорации Инфинтех» Никита Донцов. «Планируется создание научно-производственного комплекса на базе технопарка [в Санкт-Петербурге]. Мы сосредотачиваемся на производстве именно гражданской продукции, например, такой, как беспилотные системы для пожаротушения. Запуск состоится сразу после Нового года, в январе», — рассказал Никита Донцов в разговоре с ТАСС. Он спрогнозировал, что за первый год с момента открытия производства получится выпустить до трех тысяч дронов для тушения пожаров в труднодоступных местах. По словам специалиста, плюс таких беспилотников в том, что они способны проникнуть туда, куда не может пожарная стрела (складная лестница, размещенная на крыше пожарной машины). Вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров в ноябре заявлял, что в России тестируются технологии, которые позволят транспорту полностью перейти на беспилотный режим. Он отдельно выделил производство авиационных беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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