«Яндекс Афиша» назвала популярные и необычные события, которые выбирали уральцы в 2023 году

Уральцы предпочитали посещать Театр в трамвае и Центр камнерезного искусства
© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие Международного фестиваля студенческого спорта. Екатеринбург, концерт, выступление, екатеринбург экспо, музыкальная группа, конгресс холл
По данным сервиса, люди меньше всего хотели проводить время дома в ноябре Фото:

«Яндекс Афиша» подвела итоги 2023 года и определила, как жители Челябинска, Екатеринбурга и Перми предпочитали нестандартно проводить свободное время. Результатами с URA.RU поделились представители сервиса.

«Пользователи любят необычные места для досуга, и побывали в 2023 году в деревне викингов „Кауп“ в Калининграде, в Театре в трамвае „Не метеорит“ в Челябинске, в мультимедийном иммерсивном пространстве ZooDepo в Москве и Центре истории камнерезного дела в Екатеринбурге», — рассказали в пресс-службе.

Также аналитики выяснили, что меньше всего люди хотели сидеть дома в ноябре, а именно — в Черную пятницу, которая прошла 24 ноября. В этот день продали больше всего билетов на мероприятия. «Самую первую покупку в 2023 году на „Яндекс Афише“ совершили ровно в полночь по местному времени: в Перми купили билет на концерт группы „Руки вверх“, а в Москве — на выставку-путешествие „Балабанов“», — уточнила команда сервиса.

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«Яндекс Афиша» подвела итоги 2023 года и определила, как жители Челябинска, Екатеринбурга и Перми предпочитали нестандартно проводить свободное время. Результатами с URA.RU поделились представители сервиса. «Пользователи любят необычные места для досуга, и побывали в 2023 году в деревне викингов „Кауп“ в Калининграде, в Театре в трамвае „Не метеорит“ в Челябинске, в мультимедийном иммерсивном пространстве ZooDepo в Москве и Центре истории камнерезного дела в Екатеринбурге», — рассказали в пресс-службе. Также аналитики выяснили, что меньше всего люди хотели сидеть дома в ноябре, а именно — в Черную пятницу, которая прошла 24 ноября. В этот день продали больше всего билетов на мероприятия. «Самую первую покупку в 2023 году на „Яндекс Афише“ совершили ровно в полночь по местному времени: в Перми купили билет на концерт группы „Руки вверх“, а в Москве — на выставку-путешествие „Балабанов“», — уточнила команда сервиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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