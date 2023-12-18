«Яндекс Афиша» назвала популярные и необычные события, которые выбирали уральцы в 2023 году

Уральцы предпочитали посещать Театр в трамвае и Центр камнерезного искусства

18 декабря 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

По данным сервиса, люди меньше всего хотели проводить время дома в ноябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Яндекс Афиша» подвела итоги 2023 года и определила, как жители Челябинска, Екатеринбурга и Перми предпочитали нестандартно проводить свободное время. Результатами с URA.RU поделились представители сервиса. «Пользователи любят необычные места для досуга, и побывали в 2023 году в деревне викингов „Кауп“ в Калининграде, в Театре в трамвае „Не метеорит“ в Челябинске, в мультимедийном иммерсивном пространстве ZooDepo в Москве и Центре истории камнерезного дела в Екатеринбурге», — рассказали в пресс-службе. Также аналитики выяснили, что меньше всего люди хотели сидеть дома в ноябре, а именно — в Черную пятницу, которая прошла 24 ноября. В этот день продали больше всего билетов на мероприятия. «Самую первую покупку в 2023 году на „Яндекс Афише“ совершили ровно в полночь по местному времени: в Перми купили билет на концерт группы „Руки вверх“, а в Москве — на выставку-путешествие „Балабанов“», — уточнила команда сервиса.

«Яндекс Афиша» подвела итоги 2023 года и определила, как жители Челябинска, Екатеринбурга и Перми предпочитали нестандартно проводить свободное время. Результатами с URA.RU поделились представители сервиса. «Пользователи любят необычные места для досуга, и побывали в 2023 году в деревне викингов „Кауп“ в Калининграде, в Театре в трамвае „Не метеорит“ в Челябинске, в мультимедийном иммерсивном пространстве ZooDepo в Москве и Центре истории камнерезного дела в Екатеринбурге», — рассказали в пресс-службе. Также аналитики выяснили, что меньше всего люди хотели сидеть дома в ноябре, а именно — в Черную пятницу, которая прошла 24 ноября. В этот день продали больше всего билетов на мероприятия. «Самую первую покупку в 2023 году на „Яндекс Афише“ совершили ровно в полночь по местному времени: в Перми купили билет на концерт группы „Руки вверх“, а в Москве — на выставку-путешествие „Балабанов“», — уточнила команда сервиса.