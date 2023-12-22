22 декабря 2023

Замдиректора «Роскосмоса» Фролова обвинили в хищении 435 млн рублей

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Фигурант уголовного дела взят под стражу Фото:

Замгендиректору госкорпорации «Роскосмос» Олегу Фролову и его соучастникам предъявлено обвинение в мошенничестве. Речь идет о хищении 435 млн рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора государственной корпорации <…> „Роскосмос“ Олега Фролова, индивидуального предпринимателя и представителя коммерческой организации. По версии следствия, они похитили не менее 435 млн бюджетных средств, выполняя контракт на покупку оборудования», — рассказали представители ведомства в беседе с ТАСС.

Силовики считают, что Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя другими злоумышленниками. Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

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Замгендиректору госкорпорации «Роскосмос» Олегу Фролову и его соучастникам предъявлено обвинение в мошенничестве. Речь идет о хищении 435 млн рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. «Расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора государственной корпорации <…> „Роскосмос“ Олега Фролова, индивидуального предпринимателя и представителя коммерческой организации. По версии следствия, они похитили не менее 435 млн бюджетных средств, выполняя контракт на покупку оборудования», — рассказали представители ведомства в беседе с ТАСС. Силовики считают, что Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя другими злоумышленниками. Сейчас обвиняемые находятся под стражей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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