Власти Кувейта прокомментировали позицию Путина по гендерам

Кувейт выразил одобрение позиции президента России Владимира Путина по вопросам, связанным с гендерной тематикой. Об этом по итогам визита в Москву рассказал член правящей королевской семьи Государства Кувейт шейх Мухаммед Фейсал Аль-Фуллайдж.
«Я рад быть в России. Мне очень нравится позиция президента России Владимира Путина, что мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Смешивать их нельзя. Нам в Кувейте этот подход очень понравился», — сказал Аль-Фуллайдж в разговоре с ТАСС.
Кроме того, он заявил о заинтересованности в дальнейшем развитии диалога с Российской Федерацией. Поскольку его страна «насытилась» продуктами из США.
«Я считаю этот визит важным и в экономическом плане. Хотелось бы содействовать новым контрактам, увеличению товарообмена с вашей страной. Мы, в Кувейте, насытились продуктами из Америки. Не можем завтракать, обедать и ужинать только ими, а присутствие России в стране слабое. Мы бы хотели развития отношений. Мы хотим в наших краях российские технологии, клиники и прочее», — отметил член правящей королевской семьи Кувейта.
Он также подчеркнул, что в стране отсутствует налогообложение, а национальная валюта считается самой устойчивой в мире, что делает Кувейт привлекательным для многих. Он также сообщил о намерении расширять сотрудничество с Россией как в экономической, так и в культурной сферах.
Ранее, 20 июня 2025 года, на Петербургском международном экономическом форуме генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс также отмечал поддержку и уважение к деятельности Владимира Путина, подчеркивая дружественные отношения между Кувейтом и Россией. Тогда же обсуждались перспективы расширения сотрудничества между странами, в том числе в экономической и культурной сферах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.