Пермячки, пострадавшие в ДТП с участием депутата ХМАО, обратились к Бастрыкину. Видео

26 декабря 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела Фото: Официальный сайт Президента РФ Две пермячки, которые пострадали в аварии с участием депутата гордумы Ханты-Мансийска Айрата Чумарина, обратились за помощью к главе СКР Александру Бастрыкину. Пермячки, получившие во время столкновения автомобилей травмы, просят объективного уголовного расследования причин аварии, которая произошла 24 апреля. Обращение к Бастрыкину разместила дочь одной из пострадавших, волонтер фонда «Дедморозим» Анастасия Рылова. Там же размещено видеообращение от пострадавших участниц аварии. «В моей семье произошла ужасная трагедия. Моя мама с подругой попали в страшенное ДТП. 24 апреля — лобовое столкновение. Прошло 8 месяцев, а дело не сдвинулось с места. За рулем автомобиля Toyota Land Cruiser находился 52-летний депутат думы Ханты-Мансийска, директор АО „Северречфлот“ Айрат Чумарин. Он, по данным полицейских, вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем MAN, от чего машину занесло и отбросило на ехавший за большегрузом Nissan X-Trail, в котором ехали из Перми моя мама и Лена», — написала у себя на странице Рылова. В видеообращении пермячки сообщают, что благодаря своим связям Чумарин пытается уйти от ответственности. По их словам, уголовное дело по факту аварии и причинения вреда было возбуждено спустя четыре месяца после ДТП, а на сегодняшний день расследование затягивается. Пермячки попросили Бастрыкина повлиять на своих подчиненных и объективно вести расследование. Александр Бастрыкин на обращение отреагировал. Он затребовал у руководителя СУ СК по ХМАО Михаила Мокшина о ходе расследования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Две пермячки, которые пострадали в аварии с участием депутата гордумы Ханты-Мансийска Айрата Чумарина, обратились за помощью к главе СКР Александру Бастрыкину. Пермячки, получившие во время столкновения автомобилей травмы, просят объективного уголовного расследования причин аварии, которая произошла 24 апреля. Обращение к Бастрыкину разместила дочь одной из пострадавших, волонтер фонда «Дедморозим» Анастасия Рылова. Там же размещено видеообращение от пострадавших участниц аварии. «В моей семье произошла ужасная трагедия. Моя мама с подругой попали в страшенное ДТП. 24 апреля — лобовое столкновение. Прошло 8 месяцев, а дело не сдвинулось с места. За рулем автомобиля Toyota Land Cruiser находился 52-летний депутат думы Ханты-Мансийска, директор АО „Северречфлот“ Айрат Чумарин. Он, по данным полицейских, вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем MAN, от чего машину занесло и отбросило на ехавший за большегрузом Nissan X-Trail, в котором ехали из Перми моя мама и Лена», — написала у себя на странице Рылова. В видеообращении пермячки сообщают, что благодаря своим связям Чумарин пытается уйти от ответственности. По их словам, уголовное дело по факту аварии и причинения вреда было возбуждено спустя четыре месяца после ДТП, а на сегодняшний день расследование затягивается. Пермячки попросили Бастрыкина повлиять на своих подчиненных и объективно вести расследование. Александр Бастрыкин на обращение отреагировал. Он затребовал у руководителя СУ СК по ХМАО Михаила Мокшина о ходе расследования.