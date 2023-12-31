В Великом Устюге отменили празднование Нового года из-за трагедии в Белгороде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодние украшение города. Москва, новогодняя елка, новый год, новогодне украшение
Из-за событий в Белгороде в Великом Устюге отменили празднование Нового года Фото:

В Великом Устюге, который считается родиной Деда Мороза, отказались от праздничных гуляний на Новый год из-за масштабной атаки на Белгород со стороны ВСУ. Об отмене мероприятий сообщил глава Великоустюгского округа Вологодской области Александр Кузьмин.

«Великий Устюг вместе со всей Россией поддерживает жителей Белгородской области в этот непростой час. Принято решение отменить развлекательное мероприятие в новогоднюю ночь, планирующееся ранее на площади Ленина», — написал Кузьмин в своем telegram-канале. Он отметил, что атака ВСУ никого не оставила равнодушным.

ВСУ атаковали Белгород за день до празднования Нового года. В результате атаки погибли 24 человека, более 130 пострадали. Многие регионы России отказались от новогодних мероприятий в знак скорби.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Великом Устюге, который считается родиной Деда Мороза, отказались от праздничных гуляний на Новый год из-за масштабной атаки на Белгород со стороны ВСУ. Об отмене мероприятий сообщил глава Великоустюгского округа Вологодской области Александр Кузьмин. «Великий Устюг вместе со всей Россией поддерживает жителей Белгородской области в этот непростой час. Принято решение отменить развлекательное мероприятие в новогоднюю ночь, планирующееся ранее на площади Ленина», — написал Кузьмин в своем telegram-канале. Он отметил, что атака ВСУ никого не оставила равнодушным. ВСУ атаковали Белгород за день до празднования Нового года. В результате атаки погибли 24 человека, более 130 пострадали. Многие регионы России отказались от новогодних мероприятий в знак скорби.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...