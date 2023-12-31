В Великом Устюге отменили празднование Нового года из-за трагедии в Белгороде

В Великом Устюге, который считается родиной Деда Мороза, отказались от праздничных гуляний на Новый год из-за масштабной атаки на Белгород со стороны ВСУ. Об отмене мероприятий сообщил глава Великоустюгского округа Вологодской области Александр Кузьмин.
«Великий Устюг вместе со всей Россией поддерживает жителей Белгородской области в этот непростой час. Принято решение отменить развлекательное мероприятие в новогоднюю ночь, планирующееся ранее на площади Ленина», — написал Кузьмин в своем telegram-канале. Он отметил, что атака ВСУ никого не оставила равнодушным.
ВСУ атаковали Белгород за день до празднования Нового года. В результате атаки погибли 24 человека, более 130 пострадали. Многие регионы России отказались от новогодних мероприятий в знак скорби.
В Великом Устюге, который считается родиной Деда Мороза, отказались от праздничных гуляний на Новый год из-за масштабной атаки на Белгород со стороны ВСУ. Об отмене мероприятий сообщил глава Великоустюгского округа Вологодской области Александр Кузьмин. «Великий Устюг вместе со всей Россией поддерживает жителей Белгородской области в этот непростой час. Принято решение отменить развлекательное мероприятие в новогоднюю ночь, планирующееся ранее на площади Ленина», — написал Кузьмин в своем telegram-канале. Он отметил, что атака ВСУ никого не оставила равнодушным. ВСУ атаковали Белгород за день до празднования Нового года. В результате атаки погибли 24 человека, более 130 пострадали. Многие регионы России отказались от новогодних мероприятий в знак скорби.