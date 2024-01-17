В Бангладеше обеспокоились свержением Зеленского

Weekly Blitz: США заинтересованы в смещении Зеленского
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Слова Виктора Медведчука о свержении Владимира Зеленского (на фото) заслуживают внимания, пишет Weekly Blitz Фото:

Заявление руководителя политического совета запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука о свержении украинского лидера Владимира Зеленского заслуживает внимания. Об этом сообщили в бангладешском издании Weekly Blitz.

«Учитывая все обстоятельства, предупреждение Виктора Медведчука о возможном свержении Зеленского заслуживает определенного внимания. Сообщалось, что сам Вашингтон может быть заинтересован в „избавлении“ от Зеленского, поскольку он оказывает давление на выборы на Украине», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что еще неизвестно, может ли такой сценарий привести к еще более сложной ситуации для Киева.

Ранее Медведчук заявил, что Украину в 2024 году ожидает катастрофа режима Зеленского, однако для украинского народа это будет победой. Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что генералам ВСУ следует сместить своего президента, чтобы сохранить территории.

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Заявление руководителя политического совета запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука о свержении украинского лидера Владимира Зеленского заслуживает внимания. Об этом сообщили в бангладешском издании Weekly Blitz. «Учитывая все обстоятельства, предупреждение Виктора Медведчука о возможном свержении Зеленского заслуживает определенного внимания. Сообщалось, что сам Вашингтон может быть заинтересован в „избавлении“ от Зеленского, поскольку он оказывает давление на выборы на Украине», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что еще неизвестно, может ли такой сценарий привести к еще более сложной ситуации для Киева. Ранее Медведчук заявил, что Украину в 2024 году ожидает катастрофа режима Зеленского, однако для украинского народа это будет победой. Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что генералам ВСУ следует сместить своего президента, чтобы сохранить территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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