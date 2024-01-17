В Бангладеше обеспокоились свержением Зеленского

Weekly Blitz: США заинтересованы в смещении Зеленского

17 января 2024 в 08:52 Размер текста - 17 +

Слова Виктора Медведчука о свержении Владимира Зеленского (на фото) заслуживают внимания, пишет Weekly Blitz Фото: Официальный сайт президента Украины Заявление руководителя политического совета запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука о свержении украинского лидера Владимира Зеленского заслуживает внимания. Об этом сообщили в бангладешском издании Weekly Blitz. «Учитывая все обстоятельства, предупреждение Виктора Медведчука о возможном свержении Зеленского заслуживает определенного внимания. Сообщалось, что сам Вашингтон может быть заинтересован в „избавлении“ от Зеленского, поскольку он оказывает давление на выборы на Украине», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что еще неизвестно, может ли такой сценарий привести к еще более сложной ситуации для Киева. Ранее Медведчук заявил, что Украину в 2024 году ожидает катастрофа режима Зеленского, однако для украинского народа это будет победой. Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что генералам ВСУ следует сместить своего президента, чтобы сохранить территории.

Заявление руководителя политического совета запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука о свержении украинского лидера Владимира Зеленского заслуживает внимания. Об этом сообщили в бангладешском издании Weekly Blitz. «Учитывая все обстоятельства, предупреждение Виктора Медведчука о возможном свержении Зеленского заслуживает определенного внимания. Сообщалось, что сам Вашингтон может быть заинтересован в „избавлении“ от Зеленского, поскольку он оказывает давление на выборы на Украине», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что еще неизвестно, может ли такой сценарий привести к еще более сложной ситуации для Киева. Ранее Медведчук заявил, что Украину в 2024 году ожидает катастрофа режима Зеленского, однако для украинского народа это будет победой. Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что генералам ВСУ следует сместить своего президента, чтобы сохранить территории.