Россия уничтожила важные объекты украинской обороны: главное о СВО к вечеру 23 января

ВС РФ уничтожили объекты украинской обороны, на которых производились ракеты

23 января 2024 в 21:36 Размер текста - 17 +

Армия России уничтожила объекты ВПК Украины, на которых производились взрывчатые вещества Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия при помощи высокоточного оружия поразила объекты оборонно-промышленного комплекса Киева. На них производились ракеты и взрывчатые вещества. URA.RU приводит главные новости о текущей обстановке в зоне спецоперации к вечеру 23 января. С помощью высокоточного оружия ВС РФ нанесли удары по объектам украинской обороны, передает Пятый канал. Здесь Украина производила ракеты, взрывчатые вещества и боеприпасы. Удары российской армии достигли поставленных целей.

Подразделения группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении улучшили свое положение по переднему краю при поддержке артиллерийского оружия. За сутки на территориях ДНР, ЛНР и в населенном пункте Серебрянское лесничество были отражены четыре атаки 5-й бригады нацгвардии Украины и 63-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял более 220 военных, передает Минобороны России .

. Подразделения «Западной» группировки войск на купянском направлении с помощью огня артиллерии и авиации отразили шесть атак 32-й, 66-й, 81-й механизированных бригад украинской армии. Потери ВСУ составили порядка 45 солдат.

Армия России взяла под контроль деревню Плетеневка в ЛНР. Этот населенный пункт важен для ВС РФ из-за возможности наносить удары с высоты по противнику, заявил командир роты с позывным «Зверь».

Подразделения «Южной» группировки войск на Донецком направлении атаковали живую силу и технику 28-й, 58-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой бригад армии Киева. Противник потерял более 280 военных, шесть автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения группировки войск «Восток» поразили формирования 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на южнодонецком направлении. Украинская армия потеряла более 105 солдат и семь автомобилей.

ВС РФ на Запорожском направлении с помощью ударов артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад киевской армии. ВСУ потеряли около 55 военнослужащих.

В результате комплексного огня на херсонском направлении противник потерял порядка 50 солдат и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Российская армия поразила живую силу и военную технику в 147 районах Украины и пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман».

В районах населенных пунктов Нырково, Куземовка, Клещеевка, Марьинка и Виноградное с помощью противовоздушной обороны армия России ликвидировала 56 беспилотников противника и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Российская армия при помощи высокоточного оружия поразила объекты оборонно-промышленного комплекса Киева. На них производились ракеты и взрывчатые вещества. URA.RU приводит главные новости о текущей обстановке в зоне спецоперации к вечеру 23 января.