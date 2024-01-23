ВС РФ взяли населенный пункт Плетеневка в ЛНР

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Деревня Плетеневка очень важна для ВС РФ из-за возможности нанесения ударов по ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия взяла под контроль деревню Плетеневка в Луганской Народной Республике. По словам командира роты с позывным «Зверь», этот населенный пункт очень важен для ВС РФ из-за возможности наносить удары по противнику. Об этом сообщает Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области.

«Подразделение 118БТ ВС установило контроль над населенным пунктом Плетеневка», — передает ВГА области. Командир роты отметил, что деревня в Волчанском районе ЛНР очень важна для российской армии. Это связано с тем, что с высоты ее расположения будет проще атаковать позиции ВСУ.

URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее ВС РФ взяли под контроль село Крахмальное в Харьковской области. По словам спикера командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, военные украинской армии отошли на подготовленные рубежи, чтобы сохранить личный состав.

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Российская армия взяла под контроль деревню Плетеневка в Луганской Народной Республике. По словам командира роты с позывным «Зверь», этот населенный пункт очень важен для ВС РФ из-за возможности наносить удары по противнику. Об этом сообщает Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области. «Подразделение 118БТ ВС установило контроль над населенным пунктом Плетеневка», — передает ВГА области. Командир роты отметил, что деревня в Волчанском районе ЛНР очень важна для российской армии. Это связано с тем, что с высоты ее расположения будет проще атаковать позиции ВСУ. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ не поступил. Ранее ВС РФ взяли под контроль село Крахмальное в Харьковской области. По словам спикера командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, военные украинской армии отошли на подготовленные рубежи, чтобы сохранить личный состав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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