ВС РФ взяли населенный пункт Плетеневка в ЛНР

23 января 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Деревня Плетеневка очень важна для ВС РФ из-за возможности нанесения ударов по ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия взяла под контроль деревню Плетеневка в Луганской Народной Республике. По словам командира роты с позывным «Зверь», этот населенный пункт очень важен для ВС РФ из-за возможности наносить удары по противнику. Об этом сообщает Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области. «Подразделение 118БТ ВС установило контроль над населенным пунктом Плетеневка», — передает ВГА области . Командир роты отметил, что деревня в Волчанском районе ЛНР очень важна для российской армии. Это связано с тем, что с высоты ее расположения будет проще атаковать позиции ВСУ. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ не поступил. Ранее ВС РФ взяли под контроль село Крахмальное в Харьковской области. По словам спикера командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, военные украинской армии отошли на подготовленные рубежи, чтобы сохранить личный состав.

Российская армия взяла под контроль деревню Плетеневка в Луганской Народной Республике. По словам командира роты с позывным «Зверь», этот населенный пункт очень важен для ВС РФ из-за возможности наносить удары по противнику. Об этом сообщает Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области. «Подразделение 118БТ ВС установило контроль над населенным пунктом Плетеневка», — передает ВГА области. Командир роты отметил, что деревня в Волчанском районе ЛНР очень важна для российской армии. Это связано с тем, что с высоты ее расположения будет проще атаковать позиции ВСУ. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ не поступил. Ранее ВС РФ взяли под контроль село Крахмальное в Харьковской области. По словам спикера командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, военные украинской армии отошли на подготовленные рубежи, чтобы сохранить личный состав.