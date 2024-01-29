В Челябинске к 10 годам строгого режима приговорили свердловского бандита

29 января 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Суд вынес приговор члену ОПГ, который был в розыске 10 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Челябинский областной суд 29 января приговорил жителя Нижнего Тагила (Свердловская область) Владимира Нестерова к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима. Его обвинили в бандитизме, вымогательстве, похищении человека и разбое организованной группой, сообщил URA.RU в пресс-службе суда. «Нестерову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на полгода, с наложением определенных обязанностей и ограничений. Также удовлетворены гражданские иски потерпевшего о взыскании компенсации материального ущерба и морального вреда в размере 2 452 000 рублей», — уточнили в пресс-службе. Нестерова обвинили в бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ). Кроме того, в преступлениях, совершенных организованной группой: незаконной перевозке огнестрельного оружия, боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК РФ); похищении человека (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ — четыре преступления); разбое в крупном и особо крупном размерах (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ и п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ — по два преступления); вымогательстве с применением насилия в целях получения имущества в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ — четыре преступления). Суд учел явку с повинной, признание вины и раскаяние подсудимого, способствование расследованию преступлений. У Нестерова есть двое малолетних детей. Приговор в законную силу не вступил. ОПГ действовала на территории Челябинской и Свердловской областей в 2011—2012 годах. Они похищали бизнесменов и требовали большой выкуп. С бизнесменов требовали от 10 до 20 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из членов свердловской организованной преступной группировки в июле 2023 года. ОПГ похищала бизнесменов более 10 лет назад. С 2013 года Нестеров был в розыске. Остальные соучастники отбывают сроки в колониях с 2014 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский областной суд 29 января приговорил жителя Нижнего Тагила (Свердловская область) Владимира Нестерова к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима. Его обвинили в бандитизме, вымогательстве, похищении человека и разбое организованной группой, сообщил URA.RU в пресс-службе суда. «Нестерову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на полгода, с наложением определенных обязанностей и ограничений. Также удовлетворены гражданские иски потерпевшего о взыскании компенсации материального ущерба и морального вреда в размере 2 452 000 рублей», — уточнили в пресс-службе. Нестерова обвинили в бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ). Кроме того, в преступлениях, совершенных организованной группой: незаконной перевозке огнестрельного оружия, боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК РФ); похищении человека (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ — четыре преступления); разбое в крупном и особо крупном размерах (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ и п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ — по два преступления); вымогательстве с применением насилия в целях получения имущества в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ — четыре преступления). Суд учел явку с повинной, признание вины и раскаяние подсудимого, способствование расследованию преступлений. У Нестерова есть двое малолетних детей. Приговор в законную силу не вступил. ОПГ действовала на территории Челябинской и Свердловской областей в 2011—2012 годах. Они похищали бизнесменов и требовали большой выкуп. С бизнесменов требовали от 10 до 20 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из членов свердловской организованной преступной группировки в июле 2023 года. ОПГ похищала бизнесменов более 10 лет назад. С 2013 года Нестеров был в розыске. Остальные соучастники отбывают сроки в колониях с 2014 года.