В Германии заговорили о появлении преемника Зеленского

02 февраля 2024 в 04:28 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский проиграл борьбу за власть, заявил Ким Дотком Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшие несколько недель. Об этом заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. «Зеленский проиграл борьбу за власть, его уход ожидается в ближайшее время. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд встретилась с его преемником во время визита на Украину. Присмотритесь к Залужному, Буданову, Порошенко», — написал Дотком в соцсети X (бывший Twitter). Немецкие журналисты сообщили, что Белый дом поддержит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с Владимиром Зеленским. Как пишет газета Berliner Zeitung, администрация президента США Джо Байдена симпатизирует главкому и предпочтет увидеть его на посту украинского президента, а не Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшие несколько недель. Об этом заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. «Зеленский проиграл борьбу за власть, его уход ожидается в ближайшее время. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд встретилась с его преемником во время визита на Украину. Присмотритесь к Залужному, Буданову, Порошенко», — написал Дотком в соцсети X (бывший Twitter). Немецкие журналисты сообщили, что Белый дом поддержит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с Владимиром Зеленским. Как пишет газета Berliner Zeitung, администрация президента США Джо Байдена симпатизирует главкому и предпочтет увидеть его на посту украинского президента, а не Зеленского.