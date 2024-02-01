01 февраля 2024

В Германии заговорили о появлении преемника Зеленского

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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский проиграл борьбу за власть, заявил Ким Дотком Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшие несколько недель. Об этом заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Зеленский проиграл борьбу за власть, его уход ожидается в ближайшее время. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд встретилась с его преемником во время визита на Украину. Присмотритесь к Залужному, Буданову, Порошенко», — написал Дотком в соцсети X (бывший Twitter).

Немецкие журналисты сообщили, что Белый дом поддержит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с Владимиром Зеленским. Как пишет газета Berliner Zeitung, администрация президента США Джо Байдена симпатизирует главкому и предпочтет увидеть его на посту украинского президента, а не Зеленского.

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Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшие несколько недель. Об этом заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. «Зеленский проиграл борьбу за власть, его уход ожидается в ближайшее время. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд встретилась с его преемником во время визита на Украину. Присмотритесь к Залужному, Буданову, Порошенко», — написал Дотком в соцсети X (бывший Twitter). Немецкие журналисты сообщили, что Белый дом поддержит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с Владимиром Зеленским. Как пишет газета Berliner Zeitung, администрация президента США Джо Байдена симпатизирует главкому и предпочтет увидеть его на посту украинского президента, а не Зеленского.
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