Рэпера Киллера Майка задержали на церемонии вручения премии «Грэмми»

05 февраля 2024

Майкл Рендер был задержан после вручения трех наград Фото: Richard Shotwell/AP/TASS Музыканта и рэпера Киллера Майка (Майкл Рендер) задержали на «Грэмми» после вручения трех наград. В полиции не уточнили причину, сообщают американские СМИ. «Killer Mike задержала полиция Лос-Анджелеса на церемонии вручения премии „Грэмми“ после того, как он получил три награды — за лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение в песне „Scientists & Engineers“, а также за лучший рэп-альбом Michael», — сообщает The Hollywood Reporter . Полиция не стала раскрывать причину задержания, лишь отметив, что это не связано с премией. Идет расследование. Источники The Hollywood Reporter сообщают, что музыкант может быть освобожден 5 февраля вечером. Рэпера вывели из зала церемонии в наручниках. Помимо музыкальной деятельности Рендер известен в США как общественный активист. В 2019 году он вел документальный сериал на Netflix, где затрагивал проблемы расовой дискриминации. Помимо этого он читает лекции в университетах и колледжах на ту же тему. Ранее на «Грэмми» определились с песней 2023 года. Ей стала «What Was I Made For?» от американской певицы Билли Айлиш. Композиция до этого стала саундтреком к фильму «Барби».

