Юрист назвал три условия для выдачи граждан РФ другой стране

Юрист Давыденко: Россия сама не выдает своих граждан

07 февраля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Туристов РФ могут выдать по запросу другой стране по Международному соглашению об оказании взаимопомощи, напомнил Дмитрий Давыденко Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Необходимы три основания для того, чтобы российского туриста (или просто гражданина РФ) выдали по запросу другой стране. Это должно быть Международное соглашение об оказании взаимопомощи, ордер Интерпола (международная организация уголовной полиции) либо решение Международного уголовного суда, объяснил в беседе с URA.RU председатель правления Национальной ассоциации юристов в сфере туризма, председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко. Новость по теме Суд Хельсинки заключил под стражу россиянина, подозреваемого в преступлениях на Украине «Здесь не важно — выдача это туристов или не туристов. Есть Международное соглашение об оказании взаимопомощи. В том числе по выдаче разыскиваемых лиц. Также есть Интерпол (членами организации являются 195 государств, — прим. URA.RU). Если сторона является членом Международной организации уголовной полиции, то она обязана принимать соответствующие меры. В разных странах это происходит по-разному. Где-то требуется решение суда, где-то какого-нибудь органа. Также есть Международный уголовный суд (123 страны-участницы, в частности из Евросоюза, Молдова, Монголия, Венесуэла и Южная Африка). Какие-то государства являются его членами, какие-то нет. Например, Россия, США, Турция — не являются», — подчеркнул Дмитрий Давыденко. Председатель правления Национальной ассоциации юристов в сфере туризма добавил, что между разными странами существуют судебные обмены. «Есть еще судебные обмены. То есть договоры о признании судебных решений и оказании помощи по уголовным делам. Если между какими-то странами заключен договор, например, между РФ и Киргизией, и российский гражданин находится там в розыске, то власти его обязаны арестовать и передать нашей стране. И наоборот», — отметил Давыденко. При этом собеседник агентства напомнил, что Россия никому не выдает своих граждан. «Великобритания в Россию в настоящее время никого не выдает. Но только в РФ. Потому что у них есть такое решение суда. Россия, например, не выдает никогда своих граждан. Человек имеет, например, гражданство США и РФ и по запросу Америки наша страна никогда его не выдаст. Потому что это ее гражданин. И это действует и наоборот», — заявил он. Ранее завконсульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова сообщила, что в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Интерпола Украины был задержан россиянин по имени Игорь Чуркин. Мужчина прилетел в страну с семьей в качестве туриста. Далее в течение 45 дней суду нужно будет рассмотреть запрос об экстрадиции (выдача иностранному государству лица, нарушившего законы этого государства) Чуркина на Украину. По данным Государственного бюро расследований Украины, в июле 2022 года мужчине было предъявлено обвинение в обмане за попытку сохранения под своим контролем предприятия «Львовские автобусные заводы». Как сообщил Кристиан Рубилар, адвокат Чуркина, рассмотрение вопроса о выдаче задержанного было приостановлено до вынесения решения о предоставлении убежища. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимы три основания для того, чтобы российского туриста (или просто гражданина РФ) выдали по запросу другой стране. Это должно быть Международное соглашение об оказании взаимопомощи, ордер Интерпола (международная организация уголовной полиции) либо решение Международного уголовного суда, объяснил в беседе с URA.RU председатель правления Национальной ассоциации юристов в сфере туризма, председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко. «Здесь не важно — выдача это туристов или не туристов. Есть Международное соглашение об оказании взаимопомощи. В том числе по выдаче разыскиваемых лиц. Также есть Интерпол (членами организации являются 195 государств, — прим. URA.RU). Если сторона является членом Международной организации уголовной полиции, то она обязана принимать соответствующие меры. В разных странах это происходит по-разному. Где-то требуется решение суда, где-то какого-нибудь органа. Также есть Международный уголовный суд (123 страны-участницы, в частности из Евросоюза, Молдова, Монголия, Венесуэла и Южная Африка). Какие-то государства являются его членами, какие-то нет. Например, Россия, США, Турция — не являются», — подчеркнул Дмитрий Давыденко. Председатель правления Национальной ассоциации юристов в сфере туризма добавил, что между разными странами существуют судебные обмены. «Есть еще судебные обмены. То есть договоры о признании судебных решений и оказании помощи по уголовным делам. Если между какими-то странами заключен договор, например, между РФ и Киргизией, и российский гражданин находится там в розыске, то власти его обязаны арестовать и передать нашей стране. И наоборот», — отметил Давыденко. При этом собеседник агентства напомнил, что Россия никому не выдает своих граждан. «Великобритания в Россию в настоящее время никого не выдает. Но только в РФ. Потому что у них есть такое решение суда. Россия, например, не выдает никогда своих граждан. Человек имеет, например, гражданство США и РФ и по запросу Америки наша страна никогда его не выдаст. Потому что это ее гражданин. И это действует и наоборот», — заявил он. Ранее завконсульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова сообщила, что в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Интерпола Украины был задержан россиянин по имени Игорь Чуркин. Мужчина прилетел в страну с семьей в качестве туриста. Далее в течение 45 дней суду нужно будет рассмотреть запрос об экстрадиции (выдача иностранному государству лица, нарушившего законы этого государства) Чуркина на Украину. По данным Государственного бюро расследований Украины, в июле 2022 года мужчине было предъявлено обвинение в обмане за попытку сохранения под своим контролем предприятия «Львовские автобусные заводы». Как сообщил Кристиан Рубилар, адвокат Чуркина, рассмотрение вопроса о выдаче задержанного было приостановлено до вынесения решения о предоставлении убежища.