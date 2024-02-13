В Твери умерла четырехлетняя девочка после наркоза у стоматолога

В Твери скончалась четырехлетняя девочка, которая не вышла после наркоза от стоматологических процедур. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, сообщили СУ СКР по Тверской области.
«Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка», —
По данным следователей, при проведении стоматологических процедур четырехлетней девочке ввели наркоз. После лечения девочка не вышла из наркоза и ее госпитализировали. В больнице девочка не пришла в сознание и скончалась.
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