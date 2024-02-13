13 февраля 2024

В Твери умерла четырехлетняя девочка после наркоза у стоматолога

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с врачом-стоматологом из Сирии Васимом Али Хаддуром. Екатеринбург
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В Твери скончалась четырехлетняя девочка, которая не вышла после наркоза от стоматологических процедур. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, сообщили СУ СКР по Тверской области.

«Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка», — говорится в сообщении ведомства. Заявление опубликовано на официальном сайте СУ СКР по Тверской области.

По данным следователей, при проведении стоматологических процедур четырехлетней девочке ввели наркоз. После лечения девочка не вышла из наркоза и ее госпитализировали. В больнице девочка не пришла в сознание и скончалась.

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В Твери скончалась четырехлетняя девочка, которая не вышла после наркоза от стоматологических процедур. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, сообщили СУ СКР по Тверской области. «Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка», — говорится в сообщении ведомства. Заявление опубликовано на официальном сайте СУ СКР по Тверской области. По данным следователей, при проведении стоматологических процедур четырехлетней девочке ввели наркоз. После лечения девочка не вышла из наркоза и ее госпитализировали. В больнице девочка не пришла в сознание и скончалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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