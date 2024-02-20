20 февраля 2024

Украина создаст новый маршрут экспорта в ЕС через Дунай

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Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край., газ, нефть, корабль, судно, танкер
Украина организует перевозки сельскохозяйственной продукции через реку Дунай Фото:

Киев планирует организовать контейнерные перевозки сельскохозяйственной продукции в ЕС через реку Дунай на фоне конфликта с Польшей. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Наши планы на этот год — устранить все искусственные препятствия для экспортеров, и мы работаем над улучшением внутренней логистики, — слова Кубраков приводит Bloomberg. Он уточнил, что планируются контейнерные перевозки через верхний Дунай.

По его словам, новый маршрут будет проходить от украинского Измаила до Констанцы в Румынии и немецких портов на Дунае. Министр отмечает, что Дунайское морское пароходство в феврале этого года сообщало о строительстве второй крупнотоннажной баржи SLG для доставки грузов, передает издание. Кубраков назвал транзит через Румынию «более предсказуемым», чем через Польшу.

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава решила с января этого года перестать выплачивать пособия украинским беженцам, передает MK.RU. Позже украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении назвал издевательством ситуацию с блокировкой КПП на границе между странами. Он также отметил, что блокирование со стороны протестующих связано не с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции,, а вызвано политическими процессами.

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Киев планирует организовать контейнерные перевозки сельскохозяйственной продукции в ЕС через реку Дунай на фоне конфликта с Польшей. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. «Наши планы на этот год — устранить все искусственные препятствия для экспортеров, и мы работаем над улучшением внутренней логистики, — слова Кубраков приводит Bloomberg. Он уточнил, что планируются контейнерные перевозки через верхний Дунай. По его словам, новый маршрут будет проходить от украинского Измаила до Констанцы в Румынии и немецких портов на Дунае. Министр отмечает, что Дунайское морское пароходство в феврале этого года сообщало о строительстве второй крупнотоннажной баржи SLG для доставки грузов, передает издание. Кубраков назвал транзит через Румынию «более предсказуемым», чем через Польшу. Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава решила с января этого года перестать выплачивать пособия украинским беженцам, передает MK.RU. Позже украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении назвал издевательством ситуацию с блокировкой КПП на границе между странами. Он также отметил, что блокирование со стороны протестующих связано не с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции,, а вызвано политическими процессами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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