Украина создаст новый маршрут экспорта в ЕС через Дунай

21 февраля 2024 в 01:34 Размер текста - 17 +

Украина организует перевозки сельскохозяйственной продукции через реку Дунай Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Киев планирует организовать контейнерные перевозки сельскохозяйственной продукции в ЕС через реку Дунай на фоне конфликта с Польшей. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. «Наши планы на этот год — устранить все искусственные препятствия для экспортеров, и мы работаем над улучшением внутренней логистики, — слова Кубраков приводит Bloomberg . Он уточнил, что планируются контейнерные перевозки через верхний Дунай. По его словам, новый маршрут будет проходить от украинского Измаила до Констанцы в Румынии и немецких портов на Дунае. Министр отмечает, что Дунайское морское пароходство в феврале этого года сообщало о строительстве второй крупнотоннажной баржи SLG для доставки грузов, передает издание. Кубраков назвал транзит через Румынию «более предсказуемым», чем через Польшу. Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава решила с января этого года перестать выплачивать пособия украинским беженцам, передает MK.RU. Позже украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении назвал издевательством ситуацию с блокировкой КПП на границе между странами. Он также отметил, что блокирование со стороны протестующих связано не с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции,, а вызвано политическими процессами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Киев планирует организовать контейнерные перевозки сельскохозяйственной продукции в ЕС через реку Дунай на фоне конфликта с Польшей. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. «Наши планы на этот год — устранить все искусственные препятствия для экспортеров, и мы работаем над улучшением внутренней логистики, — слова Кубраков приводит Bloomberg. Он уточнил, что планируются контейнерные перевозки через верхний Дунай. По его словам, новый маршрут будет проходить от украинского Измаила до Констанцы в Румынии и немецких портов на Дунае. Министр отмечает, что Дунайское морское пароходство в феврале этого года сообщало о строительстве второй крупнотоннажной баржи SLG для доставки грузов, передает издание. Кубраков назвал транзит через Румынию «более предсказуемым», чем через Польшу. Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава решила с января этого года перестать выплачивать пособия украинским беженцам, передает MK.RU. Позже украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении назвал издевательством ситуацию с блокировкой КПП на границе между странами. Он также отметил, что блокирование со стороны протестующих связано не с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции,, а вызвано политическими процессами.