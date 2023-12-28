Чернышенко заявил об огромном интересе к «Играм дружбы» за рубежом

28 декабря 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Чернышенко надеется, что иностранные команды не поддадутся на запрет «Игр дружбы» от МОК и приедут в РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Огромное количество стран интересуются международными «Играми дружбы». Они хотят принять в них участие, несмотря на порыв запрета состязания со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «По сути дела, это — очень мощное коммерческое мероприятие спортивное, где будет участвовать огромное количество стран. Они проявляют большой интерес», — передает РИА Новости слова Чернышенко. Он добавил, что страны интересуются «Играми» несмотря на попытки МОК запретить соревнования. Вице-премьер надеется, что иностранные спортивные команды приедут. Ранее МОК призвал национальные комитеты не участвовать во Всемирных играх дружбы в 2024 году. Их планируют провести в Екатеринбурге и Москве. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклауда, участие иностранных команд в «Играх дружбы» противоречит рекомендациям исполкома олимпийского комитета. Также это противоречит цели по сохранению спортивной автономии. Маклауд добавил, что на данный момент мировой спорт политизирован. Позже президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на церемонию открытий «Игр будущего» в Казань. Он объяснил, что это новый формат спортивных мероприятий. В них традиционные виды спорта объединились с киберспортом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Огромное количество стран интересуются международными «Играми дружбы». Они хотят принять в них участие, несмотря на порыв запрета состязания со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «По сути дела, это — очень мощное коммерческое мероприятие спортивное, где будет участвовать огромное количество стран. Они проявляют большой интерес», — передает РИА Новости слова Чернышенко. Он добавил, что страны интересуются «Играми» несмотря на попытки МОК запретить соревнования. Вице-премьер надеется, что иностранные спортивные команды приедут. Ранее МОК призвал национальные комитеты не участвовать во Всемирных играх дружбы в 2024 году. Их планируют провести в Екатеринбурге и Москве. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклауда, участие иностранных команд в «Играх дружбы» противоречит рекомендациям исполкома олимпийского комитета. Также это противоречит цели по сохранению спортивной автономии. Маклауд добавил, что на данный момент мировой спорт политизирован. Позже президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на церемонию открытий «Игр будущего» в Казань. Он объяснил, что это новый формат спортивных мероприятий. В них традиционные виды спорта объединились с киберспортом.