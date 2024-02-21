Президент Казахстана: Россия под руководством Путина достигает заметных успехов

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, токаев касым-жомарт
Российская экономика достигла больших успехов, заявил Касым-Жомарт Токаев Фото:

Россия под руководством президента Владимира Путина демонстрирует заметные успехи. Об этом на встрече с российским лидером в Казани заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Россия под вашим авторитетом и руководством достигает заметных, впечатляющих успехов», — передает слова Токаева РИА Новости. Он добавил, что ожидает президентских выборов, которые пройдут 15—17 марта в России, и уверен в их положительном результате для Владимира Путина. Токаев также отметил, что российская экономика, несмотря на сложные условия, достигла больших успехов, став первой в Европе по паритету покупательской способности.

Это положительно сказывается на сотрудничестве между Казахстаном и Россией. Он выразил благодарность Путину за достигнутые договоренности о строительстве трех теплоэлектростанций и двух гидроэлектростанций в республике. Казахстанский лидер прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», где также ожидаются главы Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Республики Сербской.

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Россия под руководством президента Владимира Путина демонстрирует заметные успехи. Об этом на встрече с российским лидером в Казани заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Россия под вашим авторитетом и руководством достигает заметных, впечатляющих успехов», — передает слова Токаева РИА Новости. Он добавил, что ожидает президентских выборов, которые пройдут 15—17 марта в России, и уверен в их положительном результате для Владимира Путина. Токаев также отметил, что российская экономика, несмотря на сложные условия, достигла больших успехов, став первой в Европе по паритету покупательской способности. Это положительно сказывается на сотрудничестве между Казахстаном и Россией. Он выразил благодарность Путину за достигнутые договоренности о строительстве трех теплоэлектростанций и двух гидроэлектростанций в республике. Казахстанский лидер прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», где также ожидаются главы Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Республики Сербской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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