Россия под руководством президента Владимира Путина демонстрирует заметные успехи. Об этом на встрече с российским лидером в Казани заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Россия под вашим авторитетом и руководством достигает заметных, впечатляющих успехов», — передает слова Токаева РИА Новости. Он добавил, что ожидает президентских выборов, которые пройдут 15—17 марта в России, и уверен в их положительном результате для Владимира Путина. Токаев также отметил, что российская экономика, несмотря на сложные условия, достигла больших успехов, став первой в Европе по паритету покупательской способности.
Это положительно сказывается на сотрудничестве между Казахстаном и Россией. Он выразил благодарность Путину за достигнутые договоренности о строительстве трех теплоэлектростанций и двух гидроэлектростанций в республике. Казахстанский лидер прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», где также ожидаются главы Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Республики Сербской.
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