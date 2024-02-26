Звездного интернет-психолога Эль посадили на 8,5 лет за мошенничество

26 февраля 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Наталия Эль должна выплатить потерпевшим около 17 миллионов рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Звездный интернет-психолог, блогер Наталия Эль была приговорена к 8,5 годам лишения свободы. Она совершила 16 преступлений по статье «Мошенничество». «Приговором Лефортовского районного суда города Москвы Эль Наталия Иосифовна признана виновной в совершении 16 эпизодов преступлений, предусмотренных [за мошенничество]», — говорится в сообщении telegram-канала «Суды общей юрисдикции города Москвы». Отмечается, что психолог получила 8,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Эль должна возместить более 17 миллионов рублей за оказанный моральный вред. Суд удовлетворил иски потерпевших. Эль известна благодаря участию во многих ток-шоу. В 2021 году появилась информация, что женщина использует профессиональные навыки для обмана и обогащения, в результате чего психологом заинтересовались правоохранительные органы. Адвокат Гюзель Жубанова отметила, что по последнему делу Эль потерпевшими оказались около 100 человек.

Звездный интернет-психолог, блогер Наталия Эль была приговорена к 8,5 годам лишения свободы. Она совершила 16 преступлений по статье «Мошенничество». «Приговором Лефортовского районного суда города Москвы Эль Наталия Иосифовна признана виновной в совершении 16 эпизодов преступлений, предусмотренных [за мошенничество]», — говорится в сообщении telegram-канала «Суды общей юрисдикции города Москвы». Отмечается, что психолог получила 8,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Эль должна возместить более 17 миллионов рублей за оказанный моральный вред. Суд удовлетворил иски потерпевших. Эль известна благодаря участию во многих ток-шоу. В 2021 году появилась информация, что женщина использует профессиональные навыки для обмана и обогащения, в результате чего психологом заинтересовались правоохранительные органы. Адвокат Гюзель Жубанова отметила, что по последнему делу Эль потерпевшими оказались около 100 человек.