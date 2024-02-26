Звездного интернет-психолога Эль посадили на 8,5 лет за мошенничество

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Наталия Эль должна выплатить потерпевшим около 17 миллионов рублей Фото:

Звездный интернет-психолог, блогер Наталия Эль была приговорена к 8,5 годам лишения свободы. Она совершила 16 преступлений по статье «Мошенничество».

«Приговором Лефортовского районного суда города Москвы Эль Наталия Иосифовна признана виновной в совершении 16 эпизодов преступлений, предусмотренных [за мошенничество]», — говорится в сообщении telegram-канала «Суды общей юрисдикции города Москвы». Отмечается, что психолог получила 8,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Эль должна возместить более 17 миллионов рублей за оказанный моральный вред. Суд удовлетворил иски потерпевших.

Эль известна благодаря участию во многих ток-шоу. В 2021 году появилась информация, что женщина использует профессиональные навыки для обмана и обогащения, в результате чего психологом заинтересовались правоохранительные органы. Адвокат Гюзель Жубанова отметила, что по последнему делу Эль потерпевшими оказались около 100 человек.

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Звездный интернет-психолог, блогер Наталия Эль была приговорена к 8,5 годам лишения свободы. Она совершила 16 преступлений по статье «Мошенничество». «Приговором Лефортовского районного суда города Москвы Эль Наталия Иосифовна признана виновной в совершении 16 эпизодов преступлений, предусмотренных [за мошенничество]», — говорится в сообщении telegram-канала «Суды общей юрисдикции города Москвы». Отмечается, что психолог получила 8,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Эль должна возместить более 17 миллионов рублей за оказанный моральный вред. Суд удовлетворил иски потерпевших. Эль известна благодаря участию во многих ток-шоу. В 2021 году появилась информация, что женщина использует профессиональные навыки для обмана и обогащения, в результате чего психологом заинтересовались правоохранительные органы. Адвокат Гюзель Жубанова отметила, что по последнему делу Эль потерпевшими оказались около 100 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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