СК арестовал чемпиона мира по тхэквондо Четинбага за мошенничество

Арестован чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг. Он обвиняется в мошенничестве в составе преступной группы. Об этом сообщили в Следственном комитете.
«Следственными органами СК России по городе Москве расследуется уголовное дело в отношении 6 участников преступной группы, среди которых чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг», — заявило ведомство в telegram-канале. Помимо Четинбага в группе присутствовали также и оперуполномоченные одного из отделов полиции.
Отмечается, что преступная группировка, в частности Четинбаг, назначали встречи людям, занимающимся криптовалютой и имеющим большие суммы денег. Спортсмен делился адресом проведения встречи с сообщниками, которые позже их встречали и представлялись сотрудниками полиции.
Помимо этого, они угрожали жертвам доставлением в отдел полиции и задержанием за якобы совершенные преступления. А также угрожали обвинить их в содействии террористической деятельности. Мошенники работали на территории Московского региона.
Ранее в России уже имели место случаи уголовного преследования известных спортсменов. Семь бывших гандболистов были признаны виновными в организации договорных матчей на чемпионате Европы 2021 года и получили штрафы.
