В Канаде рассказали, отправят ли своих военных на Украину

Канада не планирует отправлять своих военнослужащих в зону конфликта на Украину. Об этом сообщила представитель канадского министерства обороны Диана Эбади.
«Мы продолжим оказывать Украине всестороннюю военную помощь, но у Канады как у страны — члена НАТО нет планов по размещению военнослужащих на Украине», — заявила Эбади. Ее слова передает телеканал
Ранее в Минобороны Франции опровергли слова президента страны Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину. Глава ведомства Себастьян Лекорню отметил, что все обсуждения на фоне дискуссии лидеров стран Евросоюза 26 февраля касались только обучения украинских военных и расширения помощи Киеву в области разминирования.
При этом многие страны раскритиковали подобное предложение Макрона. URA.RU в своем материале подробно рассказывает о реакции Запада.
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