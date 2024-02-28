В Канаде рассказали, отправят ли своих военных на Украину

Минобороны Канады: страна не планирует отправлять своих военных на Украину
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Власти Канады не будут отправлять своих военных в Киев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Канада не планирует отправлять своих военнослужащих в зону конфликта на Украину. Об этом сообщила представитель канадского министерства обороны Диана Эбади.

«Мы продолжим оказывать Украине всестороннюю военную помощь, но у Канады как у страны — члена НАТО нет планов по размещению военнослужащих на Украине», — заявила Эбади. Ее слова передает телеканал CTV.

Ранее в Минобороны Франции опровергли слова президента страны Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину. Глава ведомства Себастьян Лекорню отметил, что все обсуждения на фоне дискуссии лидеров стран Евросоюза 26 февраля касались только обучения украинских военных и расширения помощи Киеву в области разминирования.

При этом многие страны раскритиковали подобное предложение Макрона. URA.RU в своем материале подробно рассказывает о реакции Запада.

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Канада не планирует отправлять своих военнослужащих в зону конфликта на Украину. Об этом сообщила представитель канадского министерства обороны Диана Эбади. «Мы продолжим оказывать Украине всестороннюю военную помощь, но у Канады как у страны — члена НАТО нет планов по размещению военнослужащих на Украине», — заявила Эбади. Ее слова передает телеканал CTV. Ранее в Минобороны Франции опровергли слова президента страны Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину. Глава ведомства Себастьян Лекорню отметил, что все обсуждения на фоне дискуссии лидеров стран Евросоюза 26 февраля касались только обучения украинских военных и расширения помощи Киеву в области разминирования. При этом многие страны раскритиковали подобное предложение Макрона. URA.RU в своем материале подробно рассказывает о реакции Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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