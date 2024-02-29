29 февраля 2024

Госдеп: Путин лично следит за Конгрессом США из-за помощи Украине

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путин лично следит за бездействием Конгресса США, заявил Миллер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин лично следит за бездействием конгресса США в вопросе согласования дополнительной помощи Украине. Об этом сообщил официальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер.

«Я знаю, что наши противники пристально наблюдают за действиями конгресса, когда речь заходит об Украине. Самое важное, что президент Путин, я убежден, смотрит и ждет», — сообщил Миллер на брифинге. Его выступление транслировалось на YouTube-канале Белого дома. Он уточнил, что союзники США тоже пристально «наблюдают за событиями на Капитолийском холме».

Власти США готовы в 2024 году выделить Украине меньше миллиарда долларов. Конгресс одобрил военный бюджет, который предусматривает на помощь киевскому режиму 800 миллион долларов, передает «Царьград». При этом заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что большая часть средств, выделяемых на помощь Украине, остается в экономике США.

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Президент России Владимир Путин лично следит за бездействием конгресса США в вопросе согласования дополнительной помощи Украине. Об этом сообщил официальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер. «Я знаю, что наши противники пристально наблюдают за действиями конгресса, когда речь заходит об Украине. Самое важное, что президент Путин, я убежден, смотрит и ждет», — сообщил Миллер на брифинге. Его выступление транслировалось на YouTube-канале Белого дома. Он уточнил, что союзники США тоже пристально «наблюдают за событиями на Капитолийском холме». Власти США готовы в 2024 году выделить Украине меньше миллиарда долларов. Конгресс одобрил военный бюджет, который предусматривает на помощь киевскому режиму 800 миллион долларов, передает «Царьград». При этом заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что большая часть средств, выделяемых на помощь Украине, остается в экономике США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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