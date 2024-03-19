Умер заслуженный художник России Альберт Хаджаев

Знаменитый советский и российский художник-живописец Альберт Хаджаев ушел из жизни на 87-м году. Об этом сообщило министерство культуры Дагестана в своем telegram-канале.
«На 87-м году жизни скончался Альберт Захарович Хаджаев, известный советский и российский художник-живописец, педагог, член Союза художников СССР, заслуженный художник России», — говорится в сообщении.
Агентство «РИА Дагестан» уточняет, что причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой художник боролся в последнее время. Хаджаев был выдающимся представителем живописи и оставил значительный след в искусстве РФ.
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