Умер заслуженный художник России Альберт Хаджаев

20 марта 2024 в 03:42 Размер текста - 17 +

В Дагестане умер художник Альберт Хаджаев, ему было 86 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Знаменитый советский и российский художник-живописец Альберт Хаджаев ушел из жизни на 87-м году. Об этом сообщило министерство культуры Дагестана в своем telegram-канале. «На 87-м году жизни скончался Альберт Захарович Хаджаев, известный советский и российский художник-живописец, педагог, член Союза художников СССР, заслуженный художник России», — говорится в сообщении. Агентство «РИА Дагестан» уточняет, что причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой художник боролся в последнее время. Хаджаев был выдающимся представителем живописи и оставил значительный след в искусстве РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Знаменитый советский и российский художник-живописец Альберт Хаджаев ушел из жизни на 87-м году. Об этом сообщило министерство культуры Дагестана в своем telegram-канале. «На 87-м году жизни скончался Альберт Захарович Хаджаев, известный советский и российский художник-живописец, педагог, член Союза художников СССР, заслуженный художник России», — говорится в сообщении. Агентство «РИА Дагестан» уточняет, что причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой художник боролся в последнее время. Хаджаев был выдающимся представителем живописи и оставил значительный след в искусстве РФ.