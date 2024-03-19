19 марта 2024

Умер заслуженный художник России Альберт Хаджаев

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Прощание с Тимофеем Шадриным. Свердловская область, Первоуральск, гвоздики, скорбь, цветы, утрата, память
В Дагестане умер художник Альберт Хаджаев, ему было 86 лет Фото:

Знаменитый советский и российский художник-живописец Альберт Хаджаев ушел из жизни на 87-м году. Об этом сообщило министерство культуры Дагестана в своем telegram-канале.

«На 87-м году жизни скончался Альберт Захарович Хаджаев, известный советский и российский художник-живописец, педагог, член Союза художников СССР, заслуженный художник России», — говорится в сообщении.

Агентство «РИА Дагестан» уточняет, что причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой художник боролся в последнее время. Хаджаев был выдающимся представителем живописи и оставил значительный след в искусстве РФ.

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Знаменитый советский и российский художник-живописец Альберт Хаджаев ушел из жизни на 87-м году. Об этом сообщило министерство культуры Дагестана в своем telegram-канале. «На 87-м году жизни скончался Альберт Захарович Хаджаев, известный советский и российский художник-живописец, педагог, член Союза художников СССР, заслуженный художник России», — говорится в сообщении. Агентство «РИА Дагестан» уточняет, что причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой художник боролся в последнее время. Хаджаев был выдающимся представителем живописи и оставил значительный след в искусстве РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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