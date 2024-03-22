Харьков полностью остался без света

Мэр Харькова Игорь Терехов: город полностью обесточен
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Село Амвросиевка. Последствия обстрела "градом". Украина, война, разрушенные здания, последствия взрывов, разрушения
Ранее в городе прогремело 15 взрывов, сообщали украинские СМИ (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Харьков на Украине полностью обесточен после утренних ударов по городу. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в своем telegram-канале.

«Харьков полностью обесточен», — написал мэр. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

Ранее украинское агентство УНИАН писало, что город остался без света в некоторых районах после того, как в нем прогремело 15 взрывов. Также сообщалось о проблемах с водоснабжением.

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Харьков на Украине полностью обесточен после утренних ударов по городу. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в своем telegram-канале. «Харьков полностью обесточен», — написал мэр. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Ранее украинское агентство УНИАН писало, что город остался без света в некоторых районах после того, как в нем прогремело 15 взрывов. Также сообщалось о проблемах с водоснабжением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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