Харьков полностью остался без света

Ранее в городе прогремело 15 взрывов, сообщали украинские СМИ (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Харьков на Украине полностью обесточен после утренних ударов по городу. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в своем telegram-канале.
«Харьков полностью обесточен», — написал мэр. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.
Ранее украинское агентство УНИАН писало, что город остался без света в некоторых районах после того, как в нем прогремело 15 взрывов. Также сообщалось о проблемах с водоснабжением.
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